„Cichy luksus” ma następcę. To efekt serialu HBO, który stawia na styl „korpo”

Na fali powrotów do biur do łask powraca też styl typowy dla wielkich korporacji. Do wzrostu jego popularności przyczynił się także popularny serial HBO. Tej firmie zawdzięczamy też wielką karierę trendu „quiet luxury” znanego też jako „cichy luksus”.