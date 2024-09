Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował też, że Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił zażalenie prokuratora i zgodził się na tymczasowe aresztowanie na okres 90 dni Pawła Sz. , drugiego podejrzanego w tym samym śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Umożliwi to prokuraturze poszukiwanie go listem gończym, który ma być wydany w najbliższych dniach.

Były szef RARS stanie przed brytyjskim sądem

Informację o zatrzymaniu Michała K. przekazały najpierw portale wPolityce.pl i TVN24. To ostatnie źródło podało, że trwają procedury związane z ewentualnym przekazaniem byłego szefa RARS do Polski. - Jutro K. ma stanąć przed sądem ekstradycyjnym – napisał portal wPolityce.pl.

Rzecznik PK wyjaśnił, że we wtorek ma być rozstrzygnięta sprawa aresztowania Michała K. na czas procesu ekstradycyjnego, zgodnie z procedurą określoną w prawie Zjednoczonego Królestwa. Jednak niezależnie od tego, czy sąd zgodzi się na areszt, czy nie, postępowanie ekstradycyjne będzie kontynuowane. Na pytanie, kiedy Michał K. może zostać przekazany polskim organom ścigania, prok. Nowak odpowiedział:

- Na pewno nie jest to kwestia dni. Obawiam się, że to nie jest kwestia też tygodni. Procedura wydania, czyli przekazania do Polski, jest bardziej czasochłonna niż procedura Europejskiego Nakazu Aresztowania, a więc w ramach Unii Europejskiej – wyjaśnił rzecznik PK.