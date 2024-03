W środę prokuratorzy z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości kontynuowali rozpoczęte we wtorek czynności. Na ich polecenie ABW znów prowadziła w całym kraju przeszukania w celu zabezpieczanie dokumentacji dowodowej. Jak powiedział prok. Nowak, dzisiaj przeprowadzono m.in. przeszukania w domu żony Zbigniewa Ziobry, Patrycji Koteckiej oraz przeszukania pokoju byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia w hotelu sejmowym.

Czytaj więcej Prawo karne Prokuratura przeszukała dom Zbigniewa Ziobry. "Okien nie wybijano" Prokuratura Krajowa potwierdziła, że podczas wtorkowej akcji zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeszukano 25 lokalizacji, w tym dom byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. "Okien nie wybijano, naruszono drzwi, żeby tam wejść" - poinformował rzecznik prasowy PK. Dodał, że sprawa ma charakter kryminalny. Czynności przeszukania nadal trwają.

W domu Zbigniewa Ziobry oryginał akt nadzoru ws. śmierci jego ojca

Nowak zaznaczył, że wczorajsze i dzisiejsze przeszukania były bardzo owocne i pozwoliły uzupełnić materiał dowodowy o liczne dokumenty i nośniki danych.

— Mogę powiedzieć, że w domu ministra Ziobry znaleźliśmy oryginał teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego dotyczącego go osobiście, w sprawie śmierci jego taty. To był oryginał, archiwizowany co prawda, sprzed lat. Inne dokumenty też znaleźliśmy — mówił prok. Nowak.

— Etap przeszukań zakończyliśmy. Teraz zebrany materiał będzie analizowany pod kątem uchylenia immunitetu politykom — dodał rzecznik PK. Nie chciał wymieniać nazwisk, ale wyjaśnił, że chodzi o osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie FS.