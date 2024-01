Przypomnijmy, że obecnie w UE nie ma wspólnego limitu alkoholu w organizmie kierowców. Są kraje z zerowym limitem, a są też takie, które mają łagodniejsze zasady. które mają dla w Polsce kierowca popełnia wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń, jeśli siada za kółkiem w stanie po użyciu alkoholu tj. gdy policja stwierdzi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi albo od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 w wydychanym powietrzu (art. 46 ust. 2 ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Po przekroczeniu tych wartości policja uznaje, że kierowca popełnił przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (art. 178a i art. 115 § 16 kodeksu karnego).

Unia Europejska szykuje duże zmiany w prawie drogowym Polski ustawodawca będzie musiał wziąć pod uwagę decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady. Część przepisów jest już nawet gotowa, ale nie obowiązują.

Po wypiciu jednego piwa można spodziewać się wskazania około 0,26 promila co jest równe 0,13 mg/l w wydychanym powietrzu. Po zmianach alkomat w ogóle nie mógłby wskazywać alkoholu w wydychanym powietrzu, choć jest propozycja, by pozostawić limitu 0,2 promila (0,1 mg alkoholu w 1 dm3), by uniknąć błędów pomiarowych.