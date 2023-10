Jak donosi "La Republicca", 33-letni Catello Romano przebywa w więzieniu w Catanzaro w Kalabrii odsiadując m.in. wyrok za zabicie w 2009 r. Gino Tommasino, centrolewicowego radnego miejskiego w jednym z miast prowincji Neapol. To w więzieniu odbyła się obrona pracy zatytułowanej "Kryminalna fascynacja" i będącej w istocie swego rodzaju autobiografią Catello Romano, który ma jeszcze do odbycia około dziesięciu lat kary więzienia.

Reklama

Czytaj więcej Dobra osobiste Autor "Gomorry" stanie przed sądem za zniesławienie nowej premier Włoch Roberto Saviano, włoski pisarz i dziennikarz, autor książki "Gomorra", stanie we wtorek przed sądem pod zarzutem zniesławienia premier Włoch Giorgi Meloni. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Catello Romano przyznaje w swej pracy, że bardzo w bardzo młodym wieku przystąpił do mafii, gdyż zafascynował go film o bossie neapolitańskiej kamorry. Ujawnił też, że jako członek klanu D'Alessandro należącego do kamorry, wziął udział w trzech zamachach które miały miejsce w 2008 roku w odstępie kilku tygodni. Zginęły w nich trzy osoby. Dla Romano akcje te miały być mafijnym "chrztem krwi".

W swojej wyróżnionej najwyższymi notami (summa cum laude) pracy absolwent socjologii podał nieznane dotychczas szczegóły tych przestępstw. Udział w jednym z zamachów opisał jako "najstraszniejsze, najbardziej traumatyczne i niepowetowane wydarzenie" jego życia. Wiedział bowiem, że strzela do niewinnego człowieka.

Neapolitańska prokuratura do walki z mafią wystąpiła do uczelni w Catanzaro o kopie pracy magisterskiej Romano, by przyjrzeć się ponownie trzem nierozwiązanym dotychczas sprawom kryminalnym.