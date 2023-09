Skład Kolegium NIK powinien liczyć 19 członków. 7 września skończyła się kadencja członkom powołanym przez Sejm: Małgorzacie Humael-Maciewiczak, radcy prezesa NIK, dr. Tomaszowi Sobeckiemu, również radcy prezesa i p.o. dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy i sekretarza Kolegium NIK, oraz dr. Grzegorzowi Walendzikowi, szefowi Delegatury w Kielcach.

W Kolegium pozostał prezes Marian Banaś oraz dwóch jego zastępców, związanych z PiS: Tadeusz Dziuba i Małgorzata Motylow.

Łukasz Pawelski, rzecznik NIK, poinformował w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że prezes Banaś od początku swojej kadencji (od 30 sierpnia 2019 roku) złożył do marszałek Sejmu Elżbiety Witek łącznie 40 wniosków o powołanie członków Kolegium. „17 spośród 40 Marszałek skierował do KOP celem zaopiniowania. Na 40 wniosków Pani Marszałek powołała 7 członków Kolegium” – podkreślał Pawelski. Ostatnie sześć wniosków skierowanych do marszałek Witek wpłynęło do Kancelarii Sejmu 19 maja.

Co w praktyce oznacza paraliż Kolegium? – Brak możliwości ustalenia wyników przeprowadzonej kontroli, a więc ustawowych zadań NIK – mówił "Rz" wieloletni były dyrektor w NIK. Rozpatrywanie zastrzeżeń pokontrolnych to tylko jedna z wielu wyłącznych kompetencji kolegium. – Jeśli sytuacja z początku września będzie trwała dłużej, to konsekwencja będzie oznaczała rzeczywiste i trudne do oszacowania skutki. To np. brak planu pracy NIK na rok następny. Niestety, ostatnie lata pokazały brak szacunku do norm i zasad konstytucyjnych i ustawowych – wskazywał nasz rozmówca.