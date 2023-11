Nowy ośrodek Zbigniewa Ziobry ma zostać utworzony 1 stycznia... 2028 roku

4) organizację i udział w spotkaniach oraz posiedzeniach związanych z realizacją powierzonych zadań.

Co ważne, wybranemu przez ministra pełnomocnikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, co wskazano wprost w treści zarządzenia. Dodatek ten ma być wypłacany przez Sąd Apelacyjny w Łodzi. To właśnie też łódzki SA ma zapewnić obsługę organizacyjno-techniczną dla powołanego pełnomocnika.

Tworzenie ośrodków szkoleń wydaje się być jak najbardziej zasadne z perspektywy podnoszenia kwalifikacji pracowników wymiaru sprawiedliwości, tak zaskakujące wydaje się odległy termin 1 stycznia 2028 roku, który w zarządzeniu ministra jest oznaczony jako dzień "tworzenia się" Ośrodka, nie oznacza to więc, że z tą datą jego drzwi zostaną otwarte dla chętnych wiedzy. Z Nowym Rokiem 2028 roku mogą zostać podjete działania dotyczące jego budowy. Dziwny może być tym bardziej fakt, że zarządzenie zostało wydane niemal na samym końcu obecnej kadencji Zbigniewa Ziobry jak ministra sprawiedliwości, ponieważ Mateusz Morawiecki otrzymał misję powołania nowego gabinetu i na ogłoszenie jego składu ma 14 dni od pierwszego posiedzenia nowowybranego Sejmu.