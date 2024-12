Rynek pracy: optymizm firm podszyty sporą niepewnością

Efekt bariery kosztów pracowniczych widać też w badaniu Randstad; odsetek pracodawców, którzy zapowiadają w I półroczu 2025 r. wzrost wynagrodzeń, skurczył się teraz do 47 proc. z 60 proc. rok wcześniej. Zmalała też wysokość planowanych podwyżek, które najczęściej (w 31 proc. firm) będą w granicach 4–7 proc. To poniżej przewidzianego na przyszły rok 8,5 proc. tempa wzrostu płacy minimalnej, która nadal ma istotny wpływ na podwyżkowe plany pracodawców. Ponad jedna trzecia uczestników badania Randstad otwarcie przyznała, że do podnoszenia wynagrodzeń skłania je głównie wzrost płacy minimalnej, a 14 proc. wskazuje to jako wyłączny powód.

AI już zmienia pracę

Badania Planów Pracodawców na razie nie uwzględniają pytań o wpływ generatywnej sztucznej inteligencji (Gen AI), chociaż jej przyspieszony w ostatnich latach rozwój zaczyna już zmieniać rynek pracy w części zawodów i branż, w tym na przykład w IT. Widoczny w Polsce od połowy zeszłego roku wyraźny spadek liczby ofert pracy w IT to nie tylko efekt spowolnienia gospodarczego i globalnego przyhamowania inwestycji firm w cyfryzację, ale też skutek rozwoju narzędzi AI. W coraz większym stopniu wspierają one pracę specjalistów, co znacznie zmniejszyło zapotrzebowanie na początkujących pracowników, tzw. juniorów, którym wcześniej powierzano mniej skomplikowane, ale zajmujące sporo czasu rutynowe zajęcia.

Specjaliści IT są zresztą tego świadomi; niemal 6 na 10 uczestników badania branżowego serwisu rekrutacyjnego the:protocol oceniło rozwój sztucznej inteligencji jako niepokojący dla pracowników branży informatycznej pod kątem bezpieczeństwa zatrudnienia czy też możliwości zdobycia nowej pracy w przyszłości.

Według raportu PIE oceniającego wpływ AI na polski rynek pracy, programiści wraz z analitykami systemów komputerowych są w pierwszej dziesiątce zawodów, w których wpływ sztucznej inteligencji będzie największy. W tej grupie są także specjaliści w dziedzinie finansów oraz administracji, statystycy, prawnicy, część kierowników, a także filolodzy i dziennikarze.

Jak szacuje PIE, łącznie prawie 3,7 mln ludzi pracuje obecnie w Polsce w 20 zawodach, w których rozwój sztucznej inteligencji może wywołać największe zmiany. Autorzy raportu zaznaczają, że nie należy tego interpretować jako liczby miejsc pracy, które będą zastąpione przez sztuczną inteligencję. – Osoby zatrudnione w tych zawodach muszą się nauczyć nowych rzeczy, zdobyć nowe kompetencje, a część będzie musiała zmodyfikować swoją karierą – wyjaśnia Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej w PIE. Przyznaje, że ta modyfikacja kariery oznacza, iż pewna część pracowników (na razie trudna do określenia) będzie musiała zmienić specjalizację albo zawód.

Na razie, według sondażu portalu Pracuj.pl, ok. 16 proc. dorosłych Polaków regularnie korzysta AI w swojej pracy, choć w części specjalizacji ten odsetek jest znacznie większy. W działach marketingu i PR aż 50 proc. pracowników deklarowało, że regularnie sięgają po technologie związane z AI – używane do automatyzacji analizy danych, personalizacji treści czy do tworzenia kampanii marketingowych. Specjaliści od PR i marketingu prześcignęli pracowników z IT, wśród których 34 proc. zadeklarowało pracę z AI.