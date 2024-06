Nieco lepiej jest w Polsce, gdzie widać też wyraźną poprawę – smutek odczuwa teraz 14 proc. badanych pracowników, o jedną trzecią mniej niż rok wcześniej (20 proc).

Polscy malkontenci na rynku pracy

Pomimo to, Polacy są w ostatniej dziesiątce w Europie pod względem z satysfakcji z życia. Wprawdzie w porównaniu z zeszłym rokiem widać lekką poprawę tego wskaźnika (z 35 do 36 proc.), lecz daleko nam do europejskich rekordzistów – Finów, wśród których aż 83 proc. pozytywnie ocenia swoje obecne życie, czy zajmujących drugie miejsce Duńczyków (77 proc.).

W naszym regionie najwięcej satysfakcji z życia mają Litwini (56 proc.) i Słoweńcy (55 proc.). Najmniej – pracownicy na Cyprze, którzy z kolei najczęściej odczuwają wysoki poziom stresu, deklarowany przez niemal dwie trzecie badanych.

Powodem do niepokoju, głównie dla pracodawców, może być widoczny w obecnym badaniu spadek zaangażowania polskich pracowników, którzy i wcześniej nie wypadali tu najlepiej. Tylko co 10. pracujący Polak jest zaangażowany w swoją pracę, czyli mniejsza grupa niż przed rokiem, gdy ten odsetek sięgał 14 proc. Tymczasem na świecie odsetek zaangażowanych pracowników wzrósł w tym roku do 25 proc. (o 2 pkt. proc.).

W Europie, która wyróżnia się najniższym, średnio 13 proc. udziałem zaangażowanych pracowników, rekordzistami są tu Rumuni (36 proc.). Polacy – wśród 38 ankietowanych nacji – są na 7. miejscu od końca. Jesteśmy jednak bardziej zaangażowani niż Brytyjczycy, Hiszpanie, Włosi czy Szwajcarzy, nie wspominając o zamykających ranking Francuzach (tylko 7 proc. zaangażowanych).

Gallup, który nie pyta uczestników badania o ich zaangażowanie, ale ocenia je na podstawie odpowiedzi na kilkanaście pytań dotyczących podejścia do pracy, zwraca uwagę, że zaangażowani pracownicy, nie tylko lepiej sobie radzą z zadaniami, ale też lepiej czują się w pracy – co pozytywnie wpływa na ich karierę.