Groźny deficyt kompetencji cyfrowych. Polska w ogonie UE

Prof. Męcina ostrzega, że bez systemowego podejścia do kształcenia, w tym podwyższania kompetencji w tym obszarze, grozi nam cyfrowe wykluczenie na rynku pracy. Według niego to ostatni moment na odważne decyzje; w wyrównaniu zapóźnienia kompetencyjnego Polaków powinny pomóc środki z KPO. To też powinno być głównym celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którego budżet należy zwiększyć z 300–400 mln zł rocznie do kilku miliardów – jeśli chcemy nadążyć za światem.

Wykluczeni obywatele

Jak zwraca uwagę Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, zbyt niskie kompetencje cyfrowe to wyzwanie nie tylko dla gospodarki, ale i dla społeczeństwa.

– Mamy bardzo poważny problem i jako pracownicy, i jako obywatele w kontakcie z administracją państwową i samorządową, gdyż coraz więcej usług ma charakter cyfrowy – podkreśla ekspertka UW. Zwraca uwagę, że dane Eurostatu pokazują, jak bardzo niedoskonały jest w Polsce system edukacji, który nie przygotowuje młodych ludzi do potrzeb rynku pracy i gospodarki. Niezbędne są tu działania systemowe, w których dużą rolę mają do odegrania Ministerstwo Edukacji, jak też nowy resort ds. polityki senioralnej, który powinien zadbać, by osoby w wieku okołoemerytalnym mogły dłużej utrzymać się na rynku pracy, co nawet dziś jest wyzwaniem.