Kiedy radny może świadczyć usługi?

Wojewoda doszedł do przekonania, że radny-mecenas złamał ustawowy zakaz. W ramach kancelarii świadczył bowiem wspomnianą pomoc prawną dla stowarzyszenia za pieniądze pochodzące z dotacji celowej z budżetu powiatu. Nie ma znaczenia, że wynagrodzenie było wypłacane radnemu przez stowarzyszenie, a nie powiat, bo środki nie straciły statusu publicznego.

Ukarany radny skierował sprawę do sądu. Argumentował, że nie każde prowadzenie działalności jest wystarczające dla stwierdzenia ustawowego zakazu łączenia jej mandatem. Tym bardziej, że realizowane przez niego usługi mają charakter zadań publicznych i - nawet teoretycznie - nie prowadzą do konfliktu interesów między nim a powiatem. To nie przekonało jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Inaczej na sprawę spojrzał dopiero sąd kasacyjny.

NSA zauważył, że sporny art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (analogiczna sankcja dotyczy samorządu gminnego) jest bardzo restrykcyjny dla radnego. Naruszenie zakazu prowadzi bowiem do wygaszenia jego mandatu.

NSA zgodził się, że niezależne stowarzyszenie wygrało konkurs na zadanie publiczne dotyczące zapewnienia darmowej pomocy prawnej i niewątpliwie korzysta z mienia powiatu. Ale w momencie przekazania środków publicznych stowarzyszeniu (które nimi dysponuje w związku z realizacją zadania samorządu) i zawarcia umowy z radnym nie można już mówić o mieniu powiatu.

Pieniądze wypłacone pośrednio nie pozbawiają mandatu radnego

NSA zauważył też , że pieniądze zostały przekazane prywatnemu stowarzyszeniu i to ono już nimi dysponowało. A wykładnia forsowana przez WSA prowadziłaby do objęcia zakazem nie mienia, ale realizacji zadań publicznych, co byłoby wykroczeniem poza i tak bardzo restrykcyjną regulację.