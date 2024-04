Wybory samorządowe za nami, zwycięzcy przymierzają się już do foteli radnych i szykują do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Regularnej pensji za nią nie dostaną, mogą jednak liczyć na diety. W tym roku maksymalnie 4294,61 zł miesięcznie.

Czy diety są opodatkowane? Tak, ale tylko powyżej 3 tys. miesięcznie. Dieta, która nie przekracza tej kwoty jest zwolniona z podatku.

Limitowane zwolnienie z podatku

Tak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że nieopodatkowane są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 3 tys. zł.

Czy czynności wykonywane przez radnych można zaliczyć do pełnienia obowiązków społecznych? Fiskus nie ma co do tego wątpliwości. W interpretacjach podkreśla, że z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie. Do osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych zaliczyć można m.in. radnych gminy, powiatu czy sejmiku województwa – czytamy w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP3-2.4011.227.2022.2.MT.

Także w orzecznictwie sądowym wskazuje się, że do obowiązków społecznych i obywatelskich zalicza się m.in. wykonywanie mandatu radnego samorządu terytorialnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. II FSK 2017/15). Przysługujące radnym diety są więc zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT. Dotyczy to również kwot wypłacanych za udział w pracach komisji, np. urbanistyczno-architektonicznej (wyrok NSA, sygn. II FSK 4089/14).