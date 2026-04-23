14. emerytura w 2026 r. podobnie jak „trzynastka” wyniesie w 2026 r. 1978,49 zł brutto. W tym przypadku kwoty „na rękę” mogą znacząco się różnić. Obowiązuje także limit uprawniający do wypłaty świadczenia.

Kto może liczyć na pełną kwotę 14. emerytury, a komu świadczenie zostanie zmniejszone?

Czternasta emerytura nie przysługuje wszystkim seniorom w tej samej wysokości. Na pełną wartość świadczenia, czyli 1978,49 zł brutto mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Seniorzy, których emerytura lub renta jest wyższa, otrzymają „czternastkę” pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Jeśli zatem emerytura wynosi 3000 zł brutto, dodatkowe świadczenie będzie niższe o 100 zł od kwoty wyjściowej i wyniesie 1878,49 zł brutto. Kwota „na rękę” będzie pomniejszona również o składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy.

Ze względu na to, że limit uprawniający do wypłaty 14. emerytury w maksymalnej kwocie od lat nie uległ zmianie, a emerytury Polaków po marcowej wzrosły, wiele osób otrzyma w tym roku „na rękę” niższą „czternastkę” niż rok temu lub nie dostanie jej wcale. Jak wynika z wyliczeń „Faktu”, przykładowo osoba, która w 2025 r. otrzymywała emeryturę brutto w wysokości 3000 zł mogła liczyć na „czternastkę” w wysokości 1405,81 zł, natomiast w tym roku dostanie 1358,74 zł.

14. emerytura nie dla wszystkich. Ci seniorzy nie otrzymają świadczenia w 2026 r.

Część seniorów nie otrzyma w tym roku 14. emerytury z powodu przekroczenia kryteriów finansowych. Czternasta emerytura może wynieść minimalnie 50 zł brutto. Jeśli kwota wyliczona z uwzględnieniem zasady „złotówka za złotówkę”, będzie niższa niż 50 zł brutto, ZUS nie przyzna świadczenia. Jak wyliczył „Fakt” w 2026 r. „czternastka” nie zostanie wypłacona osobom, których świadczenie podstawowe przekracza 4 828,49 zł brutto.

Na dodatkowe świadczenie nie mogą liczyć również seniorzy, którzy na 31 sierpnia 2026 r. będą miały zawieszoną wypłatę wcześniejszej emerytury lub renty z powodu przekroczenia limitu dorabiania. Czternasta emerytura nie przysługuje również sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku, a także osobom pobierającym tzw. emeryturę olimpijską.

Ci seniorzy mają prawo do 14. emerytury. Lista uprawnionych osób

Czternasta emerytura jest drugim w roku dodatkowym świadczeniem dla seniorów. Nie wymaga ona składania wniosku, ZUS wypłaca ją z urzędu. W 2026 r. świadczenie będzie przysługiwać osobom, które do 31 sierpnia uzyskają prawo do:

emerytury,

renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty szkoleniowej

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego

świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

Seniorzy w ostatnich latach otrzymywali 14. emeryturę we wrześniu. O ostatecznym terminie wypłat w 2026 r. zdecyduje w najbliższym czasie minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Pieniądze trafią na konta emerytów wraz ze świadczeniem podstawowym, w standardowych terminach wypłat rent i emerytur, czyli 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca.