Trwają wypłaty 13. emerytury. Wkrótce kolejne terminy przelewów
W 2026 r. trzynasta emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. To równowartość minimalnej emerytury w kraju. Kwota, którą seniorzy dostają „na rękę” zależy jednak od wysokości podstawowego świadczenia. Według szacunków ZUS, trzynasta emerytura trafi w tym roku do ponad 10 mln osób.
13. emerytura jest wypłacana seniorom w kwietniu wraz ze świadczeniem podstawowym. Standardowo przelewy są realizowane przez ZUS w sześciu terminach. Są to 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. „Trzynastkę” wypłacono już większości emerytów. Następni seniorzy dostaną świadczenie w tym tygodniu.
Jeśli dzień wypłaty emerytury przypada w weekend lub święto, świadczenie jest wypłacane w poprzedzającym je dniu roboczym. Taka sytuacja będzie miała miejsce tym razem. Najbliższy termin wypłaty emerytur wypada w sobotę 25 kwietnia. Dlatego ZUS zrealizuje przelewy nieco wcześniej niż zwykle. Seniorzy powinni otrzymać emeryturę wraz z „trzynastką” już w piątek 24 kwietnia.
Natomiast osoby, które pobierają świadczenia przedemerytalne, dostaną 13. emeryturę do 1 maja.
Kwota 13. emerytury w 2026 r. jest wyższa niż rok wcześniej. Po marcowej waloryzacji wynosi ona 1978,49 zł brutto. Mimo że wysokość 13-tki brutto dla wszystkich jest taka sama, to na kontach emerytów pojawią się różne przelewy. Kwota, którą seniorzy dostaną „na rękę” będzie pomniejszona o składkę zdrowotną w wysokości 9 proc., a w wielu przypadkach również o zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli bowiem suma emerytury i trzynastki wynosi powyżej 2500 zł – od nadwyżki pobierana jest 12 proc. zaliczka na podatek PIT.
Kwota 13-tki „na rękę” zależy zatem od wysokości emerytury. Różnice w wypłatach mogą w związku z tym wynieść ponad 200 zł. Według wyliczeń Polskiego Radia 24, wysokość 13. emerytury netto wyniesie przykładowo:
Z kwoty trzynastej emerytury nie są dokonywane żadne potrącenia.
Trzynasta emerytura przysługuje większości emerytów i rencistów. ZUS wypłaca ją automatycznie bez konieczności składania wniosku. Otrzymają ją osoby, które do 31 marca 2026 r. uzyskały prawo do:
Świadczenia nie otrzymają jednak seniorzy, których prawo do świadczeń będzie zawieszone na dzień 31 marca 2026 r. Chodzi tu o osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę, które przekroczą limit dodatkowych dochodów.
Świadczenia nie otrzymują również sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku oraz byli sportowcy uprawnieni do tzw. emerytury olimpijskiej.
