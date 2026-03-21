Dopłata roczna w PPK

Ponadto, z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje dopłatę roczną (240 zł). Dopłata roczna przysługuje w przypadku, gdy kwota wpłat – podstawowych i dodatkowych – finansowanych przez podmiot zatrudniający i tego uczestnika w danym roku kalendarzowym była równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku. Przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej uwzględnia się wpłaty dokonane w danym roku na wszystkie rachunki PPK uczestnika. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku wynosiło 4666 zł, w związku z czym – aby uczestnik PPK otrzymał dopłatę roczną za 2025 r. – wpłaty na jego rachunek/rachunki PPK w 2025 roku musiały wynieść co najmniej 979,86 zł (6 x 4666 zł x 3,5 proc.). Uczestnik PPK, który w 2025 roku skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej (takie uprawnienie przysługuje osobom osiągającym miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia), musiał zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty, czyli 244,97 zł. Gdyby jednak okazało się, że uczestnik PPK w 2025 roku skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, mimo że nie miał do tego prawa (nawet tylko w jednym miesiącu i w jednym podmiocie zatrudniającym), nie przysługuje mu dopłata za ten rok.

Za dany rok kalendarzowy uczestnik może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty. Jeżeli jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata podlega zewidencjonowaniu na tym rachunku PPK, który jest prowadzony na podstawie umowy o prowadzenie PPK zawartej dla niego najpóźniej. Jeżeli tego samego dnia zawarto dla uczestnika więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłatę roczną ewidencjonuje się na tym rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.

ważne W terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej. Jeżeli uczestnik PPK, który nabył prawo do dopłaty, nie został uwzględniony w tej informacji, przysługującą mu dopłatę za ten rok ewidencjonuje się na rachunku PPK tego uczestnika w roku następnym albo w kolejnych latach, na wniosek złożony przez tego uczestnika PPK, Polski Fundusz Rozwoju S.A., instytucję finansową lub podmiot zatrudniający - pod warunkiem, że prawo do tej dopłaty nie uległo przedawnieniu. Gdyby uczestnik PPK, który spełnił przesłanki do otrzymania dopłaty rocznej za 2025 rok, nie otrzymał tej dopłaty, powinien skontaktować się w tej sprawie z instytucją finansową prowadzącą jego rachunek PPK.

PPK. Skutki zwrotu albo wypłaty po 60. roku życia

Głównym celem oszczędzania w PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia. Wycofanie przez uczestnika środków z rachunku PPK przed osiągnięciem tego wieku (zwrot), wiąże się z pomniejszeniami. W razie zwrotu, środki zgromadzone na rachunku PPK, przed ich przekazaniem uczestnikowi, zostaną pomniejszone o: 1) środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, 2) 30 proc. środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, które zostaną zaewidencjonowane na koncie uczestnika PPK w ZUS jako składka na ubezpieczenie emerytalne oraz 3) 19 proc. podatek od zysków kapitałowych – od zysków wypracowanych przez środki zwracane uczestnikowi PPK.