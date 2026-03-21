Osoba zatrudniona (np. pracownik czy zleceniobiorca, który podlega z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym) uzyskuje status uczestnika PPK z chwilą „zapisania” jej do tego programu, czyli zawarcia – w jej imieniu i na jej rzecz – umowy o prowadzenie PPK. Po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie o PPK, otrzymuje on wpłatę powitalną oraz dopłaty roczne od państwa. Kwoty wpłaty powitalnej i dopłat rocznych są zwolnione z podatku dochodowego.
Aby uczestnik PPK otrzymał wpłatę powitalną (250 zł), musi być uczestnikiem PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe. Ponadto, na jego rachunek PPK muszą zostać dokonane, finansowane przez niego, wpłaty podstawowe za co najmniej 3 miesiące.
Wpłata powitalna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika w terminie 45 dni od końca kwartału, w którym spełnił przesłanki uprawniające go do tej wpłaty. Wpłata powitalna przysługuje uczestnikowi PPK tylko raz, niezależnie od liczby jego rachunków PPK.
Pracownik został „zapisany” do PPK 16 marca. Pierwsze wpłaty do PPK zostaną obliczone i pobrane od wynagrodzenia wypłaconego mu pod koniec marca, a kolejne od wynagrodzeń wypłaconych pod koniec kwietnia, maja itd. Pracodawca dokonuje wpłat do PPK, czyli przekazuje je do instytucji finansowej, do 15 dnia miesiąca następujące po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. W rozpatrywanym przypadku pracownik spełni przesłanki wymagane do nabycia prawa do wpłaty powitalnej w czerwcu, czyli w drugim kwartale, w związku z czym otrzyma wpłatę powitalną do 14 sierpnia. Gdyby uczestnik PPK spełnił przesłanki otrzymania wpłaty powitalnej w trzecim kwartale, otrzymałby wpłatę powitalną w kolejnym terminie wypłaty, czyli w listopadzie.
Ponadto, z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik PPK otrzymuje dopłatę roczną (240 zł). Dopłata roczna przysługuje w przypadku, gdy kwota wpłat – podstawowych i dodatkowych – finansowanych przez podmiot zatrudniający i tego uczestnika w danym roku kalendarzowym była równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku. Przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej uwzględnia się wpłaty dokonane w danym roku na wszystkie rachunki PPK uczestnika. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku wynosiło 4666 zł, w związku z czym – aby uczestnik PPK otrzymał dopłatę roczną za 2025 r. – wpłaty na jego rachunek/rachunki PPK w 2025 roku musiały wynieść co najmniej 979,86 zł (6 x 4666 zł x 3,5 proc.). Uczestnik PPK, który w 2025 roku skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej (takie uprawnienie przysługuje osobom osiągającym miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia), musiał zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty, czyli 244,97 zł. Gdyby jednak okazało się, że uczestnik PPK w 2025 roku skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, mimo że nie miał do tego prawa (nawet tylko w jednym miesiącu i w jednym podmiocie zatrudniającym), nie przysługuje mu dopłata za ten rok.
Za dany rok kalendarzowy uczestnik może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty. Jeżeli jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata podlega zewidencjonowaniu na tym rachunku PPK, który jest prowadzony na podstawie umowy o prowadzenie PPK zawartej dla niego najpóźniej. Jeżeli tego samego dnia zawarto dla uczestnika więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłatę roczną ewidencjonuje się na tym rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.
W terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku PFR przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej. Jeżeli uczestnik PPK, który nabył prawo do dopłaty, nie został uwzględniony w tej informacji, przysługującą mu dopłatę za ten rok ewidencjonuje się na rachunku PPK tego uczestnika w roku następnym albo w kolejnych latach, na wniosek złożony przez tego uczestnika PPK, Polski Fundusz Rozwoju S.A., instytucję finansową lub podmiot zatrudniający - pod warunkiem, że prawo do tej dopłaty nie uległo przedawnieniu. Gdyby uczestnik PPK, który spełnił przesłanki do otrzymania dopłaty rocznej za 2025 rok, nie otrzymał tej dopłaty, powinien skontaktować się w tej sprawie z instytucją finansową prowadzącą jego rachunek PPK.
Głównym celem oszczędzania w PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia. Wycofanie przez uczestnika środków z rachunku PPK przed osiągnięciem tego wieku (zwrot), wiąże się z pomniejszeniami. W razie zwrotu, środki zgromadzone na rachunku PPK, przed ich przekazaniem uczestnikowi, zostaną pomniejszone o: 1) środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, 2) 30 proc. środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, które zostaną zaewidencjonowane na koncie uczestnika PPK w ZUS jako składka na ubezpieczenie emerytalne oraz 3) 19 proc. podatek od zysków kapitałowych – od zysków wypracowanych przez środki zwracane uczestnikowi PPK.
Uczestnik PPK chce dokonać w maju częściowego zwrotu z rachunku PPK. Nie jest to możliwe – zwrot musi objąć całość środków zgromadzonych na rachunku PPK. W razie dokonania zwrotu uczestnik utraci m.in. środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych (w tym z dopłaty rocznej przekazanej mu w kwietniu). Zwrot nie oznacza natomiast rezygnacji z nowych wpłat do PPK. Pomimo zwrotu, na rachunek PPK uczestnika będą nadal wpływać nowe wpłaty i dopłaty roczne (po spełnieniu przesłanek ich otrzymania).
Uczestnik PPK, który zaczeka z wypłatą środków z rachunku PPK do osiągnięcia 60. roku życia i spełni wymagania określone w przepisach (np. wypłaci 25 proc. środków jednorazowo, a 75 proc. środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach) otrzyma całość środków – bez zapłaty podatku (w przypadku wypłaty po 60. roku życia nie przewidziano innych pomniejszeń). Należy jednak pamiętać, że rozpoczęcie wypłaty środków z PPK po 60. roku życia spowoduje, że uczestnik PPK nie otrzyma już ani nowych wpłat do PPK, ani wpłaty powitalnej (jeśli nie otrzymał jej wcześniej), ani dopłat rocznych.
Uczestnik PPK w wieku 65 lat nadal pracuje, ale w marcu chce rozpocząć wypłatę środków z jednego ze swoich rachunków PPK (ma ich kilka). Rozpoczęcie wypłaty środków nawet tylko z jednego rachunku PPK spowoduje, że za tego uczestnika nie będą już dokonywane żadne nowe wpłaty do PPK oraz nie otrzyma on dopłaty rocznej za 2025 rok, nawet, jeśli spełnił przesłanki jej otrzymania. Jeśli uczestnik PPK nie chce zaczekać z rozpoczęciem wypłaty środków do zakończenia zatrudnienia, warto przynajmniej, aby zaczekał na otrzymanie dopłaty rocznej za 2025 rok. Jeśli uczestnik w wieku 60+ rozpocznie wypłatę środków z PPK po otrzymaniu dopłaty rocznej, nie utraci środków pochodzących z tej dopłaty (to, czy będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych, zależy od przyjętego wariantu wypłaty środków).
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się na stronie PPK.
Autor: Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK
