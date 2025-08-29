Pieniądze czekają na rodziców uczniów. ZUS przypomina o ważnym terminie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował właśnie, że od 1 lipca wpłynęło 2,8 mln wniosków o świadczenie 300+ z programu Dobry Start na ponad 4 mln uczniów. Do tej pory wypłacono łącznie ponad 1 mld zł.

Kto może otrzymać 300+

Świadczenie z programu Dobry Start wynosi 300 zł. Przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – do ukończenia 24 lat. Nie można go dostać na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów. Wiek liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz szkół policealnych też są uprawnieni do świadczenia, jeśli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Co ważne, rodzice i opiekunowie mogą otrzymać to wsparcie bez względu na dochody i sytuację zawodową.

Pieniądze można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.