Rzeczpospolita
Prawo
Pieniądze czekają na rodziców uczniów. ZUS przypomina o ważnym terminie

Rodzice, którzy chcą skorzystać z programu Dobry Start i otrzymać pieniądze we wrześniu powinni się pospieszyć. Czas na złożenie wniosku o tzw. 300+ mają tylko do końca sierpnia.

Publikacja: 29.08.2025 09:08

Foto: Adobe Stock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował właśnie, że od 1 lipca wpłynęło 2,8 mln wniosków o świadczenie 300+ z programu Dobry Start na ponad 4 mln uczniów. Do tej pory wypłacono łącznie ponad 1 mld zł.

Kto może otrzymać 300+

Świadczenie z programu Dobry Start wynosi 300 zł. Przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – do ukończenia 24 lat. Nie można go dostać na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów. Wiek liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz szkół policealnych też są uprawnieni do świadczenia, jeśli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Co ważne, rodzice i opiekunowie mogą otrzymać to wsparcie bez względu na dochody i sytuację zawodową. 

Pieniądze można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Jak i kiedy złożyć wniosek o 300+

ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną. Można je przesyłać przez aplikację mZUS, PUE/eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. ZUS zaleca przy tym sprawdzenie, czy poprawnie wpisaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta.

Zawiadomienia również będą przekazywane elektronicznie. Informacja o przyznaniu świadczenia trafi do skrzynki odbiorczej na profilu na PUE/eZUS – również wtedy, gdy wniosek był złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Na PUE/eZUS znajdzie się też korespondencja (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmowna).

Ostateczny termin na złożenie wniosku mija 30 listopada. Po tym czasie będzie można ubiegać się o 300+ jedynie wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W pozostałych przypadkach prawo do świadczenia wygaśnie. Z kolei przesłanie wniosku do 31 sierpnia gwarantuje wypłatę do końca września.

Nowe zasady dla uchodźców

ZUS przypomina, że od nowego roku szkolnego (2025/2026) obowiązuje zmiana, która dotyczy uchodźców z Ukrainy. Otrzymają oni świadczenie Dobry Start pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole, która należy do polskiego systemu oświaty.

Źródło: rp.pl

Praca ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) 300+

