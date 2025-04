Chcesz otrzymywać 800 plus bez tzw. pustych miesięcy? W środę mija ważny termin

Jak przypomina w najnowszym komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, obecnie rodzice otrzymują świadczenia wychowawcze 800 plus w bieżącym okresie świadczeniowym, który zakończy się 31 maja.

Wniosek o 800 plus do końca kwietnia, pieniądze na koncie w czerwcu

Na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do końca maja przyszłego roku, ZUS przyjmuje wnioski od początku lutego. Jak podano, do tej pory wpłynęło ponad 3,5 mln elektronicznych wniosków od rodziców i opiekunów.

- Przypominam, że rodzice, którzy prawidłowo złożą wniosek elektroniczny o świadczenie 800 plus do 30 kwietnia tego roku, będą mieć wypłacone świadczenie już w czerwcu. Dzięki temu nie będą mieć przerw w przelewach ZUS na ich rachunkach bankowych, bo pieniądze z ZUS będą wpływać co miesiąc. Tak więc zaraz po maju, w czerwcu nastąpi kolejny przelew świadczenia 800 plus na konto i to już będzie przelew za nowy okres świadczeniowy – wyjaśnia Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Zaznacza, że wnioski o świadczenie 800 plus można składać cały czas i aby zachować ciągłość świadczenia należy to zrobić najpóźniej do czerwca, natomiast jeśli rodzice i opiekunowie chcą zachować ciągłość wypłaty 800 plus, bez tzw. pustych miesięcy, warto się pospieszyć i złożyć wniosek do końca kwietnia.