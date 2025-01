Po zmianie pracodawcy, nowy pracownik zostaje „zapisany” do PPK przez tego nowego pracodawcę, co oznacza, że podmiot ten zawiera – w imieniu i na rzecz pracownika – umowę o prowadzenie PPK. Pracownik, który nie ma jeszcze 55 lat, zostaje „zapisany” do PPK bez konieczności podejmowania przez niego żadnych czynności (wystarczy, że ma wymagany okres zatrudnienia). Uczestnictwo w PPK zależy jednak od jego decyzji – jeśli nie chce zostać „zapisany” do tego programu, deklaruje pracodawcy niedokonywanie wpłat do PPK. Natomiast pracownik, który osiągnął już 55 rok życia, ale nie ma jeszcze 70 lat, zostaje „zapisany” do PPK tylko na swój wniosek. Nie można „zapisać” do PPK osoby, która ma już co najmniej 70 lat.

Reklama

Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Do oszczędzania w PPK można łatwo wrócić Złożenie przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat nie oznacza rezygnacji z udziału w programie, a tylko zaprzestanie finasowania wpłat do PPK. Taka deklaracja nie spowoduje też zwrotu zgromadzonych na rachunku PPK oszczędności.

Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz pracownika, z tą instytucją finansową, z którą ma zawartą umowę o zarządzanie PPK. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK powoduje, że pracownik staje się uczestnikiem PPK – w programie wdrożonym przez tego pracodawcę – oraz zostaje dla niego utworzony nowy rachunek PPK. Dotyczy to także sytuacji, gdy były i nowy pracodawca mają zawarte umowy o zarządzanie PPK z tą samą instytucją finansową. Po „zapisaniu” do PPK przez nowego pracodawcę, pracownik oszczędza w tym programie na warunkach wynikających z zawartej przez tego pracodawcę umowy o zarządzanie PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe a zmiana pracodawcy. Środki zgromadzone na dotychczasowym rachunku PPK

Oczywiście dotychczasowy rachunek PPK uczestnika nadal jest prowadzony, a środki zgromadzone na tym rachunku są inwestowane przez instytucję finansową. Jeżeli – już po ustaniu zatrudnienia – były pracodawca wypłaci uczestnikowi, który nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zaległe wynagrodzenie, to także od tego wynagrodzenia zostaną obliczone i pobrane wpłaty do PPK. Wpłaty te trafią na rachunek PPK uczestnika utworzony w związku z zatrudnieniem u tego pracodawcy.