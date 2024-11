Wynagrodzenie 5000 zł netto. Ile musisz zarabiać na umowie o pracę, działalności i zleceniu?

A zatem w obu przypadkach jest to znacząco więcej, niż wynosi wynagrodzenie brutto pracownika, na którego konto trafia taka sama kwota.

Z uwagi na skomplikowaną siatkę stawek podatkowych (jest ich aż 10) świadomie pomijam w tym zestawieniu przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przeliczanie brutto na netto przy umowie zleceniu. Ile musi zarabiać zleceniobiorca?

W przypadku umowy zlecenia wszystko zależy od tego, czy taka umowa jest oskładkowana ZUS, czy też nie. Nawet jednak w przypadku gdy składki ZUS są pobierane, kwota brutto potrzebna do uzyskania na koncie wpływów w wysokości 5000 zł jest nieco niższa niż w przypadku umowy o pracę. Dzieje się tak z uwagi na niższe opodatkowanie takich umów. Co prawda opodatkowane są one według tej samej skali podatkowej co umowy o pracę, ale równocześnie zastosowanie mają wyższe, bo wynoszące 20% kwoty brutto, koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z obecnymi przepisami oskładkowaniu (składki ZUS) podlegają umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą oraz umowy zlecenia z innymi podmiotami, jeśli wynagrodzenie z nich nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku kilku równoległych umów zleceń oskładkowana musi być co najmniej jedna umowa zapewniająca przychód na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Zwolnione ze składek ZUS są natomiast umowy zlecenia zawierane z innymi podmiotami niż pracodawca, gdy zleceniobiorca ma już inny tytuł do ubezpieczeń (np. umowę o pracę) z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym, a także umowy zawierane z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami do 26. roku życia. Składka zdrowotna jest obowiązkowa dla wszystkich umów zlecenia, niezależnie od innych okoliczności.

W rezultacie w przypadku gdy zlecenie jest oskładkowane, aby otrzymać 5000 zł na konto, kwota, na którą opiewa umowa, powinna wynosić 6506,23 zł (dla pracodawcy-zleceniodawcy to koszt 7838,70 zł). Jeśli natomiast zlecenie jest nieoskładkowane (płacona jest tylko składka zdrowotna), to kwota wynikająca z umowy musi wynosić 5773,63 zł (dla pracodawcy-zleceniodawcy to koszt 5773,63 zł).

Warto zaznaczyć, że docelowo wszystkie umowy zlecenia mają być oskładkowane. Potrzebne do tego zmiany w przepisach nie zostały jednak jeszcze przyjęte przez rząd.