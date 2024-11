L4 w jednej firmie, a praca w drugiej? To będzie możliwe

– Zbyt szerokie kompetencje w tym zakresie mogą doprowadzić do dalszego, poważnego „zakorkowania” systemu na etapie rozstrzygania o poprawności wykorzystywania L4 – dodaje ekspert. W jego ocenie pogłębić się może szkodliwy proceder wśród części pracowników, polegający na dodatkowym zatrudnieniu w celu osiągnięcia korzyści w trakcie przebywania na chorobowym.

Inaczej te kwestie ocenia dr Tomasz Lasocki z Politechniki Warszawskiej.

– To dobre rozwiązanie. Na przestrzeni ostatnich dekad zmienił się w Polsce model pracy. Wcześniej, tj. w czasach PRL, standardem była praca w jednym miejscu, a realizowanie zadań służbowych na zwolnieniu było synonimem nadużycia. Teraz wielu z nas wykonuje jednocześnie dodatkowe zatrudnienie. Skoro zatem choroba nie pozwala na wykonanie jednej pracy, ale drugiej już tak, to nie ma powodu jej przerywać. Nie widzę powodu do wypłaty zasiłku, jeśli ktoś może nadal pracować – mówi. Jego zdaniem projekt nie umożliwia nadużyć systemu poprzez skorzystanie z L4 w jednej pracy, aby pójść do drugiej.

– W przepisie jest wyraźnie napisane, że chodzi o osobę, która w momencie wizyty u lekarza ma dwa tytuły do ubezpieczenia. Decyzję podejmie lekarz, a nie sam zatrudniony. W efekcie ZUS od razu będzie miał informację w systemie na temat zachowania zdolności do drugiej pracy i w razie potencjalnej kontroli będzie badane, czy ubezpieczony nie wykonuje czynności, których nie powinien. Wydaje się to najbardziej racjonalne ekonomicznie i społecznie – konkluduje dr Lasocki.

