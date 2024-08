15 sierpnia w Polsce łączy w sobie dwa ważne święta – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. W tym roku wypada w czwartek. Jeżeli więc weźmiemy urlop w piątek, 16 sierpnia, zyskamy długi weekend. Istnieje jednak możliwość, aby w ten dzień nie brać urlopu i cieszyć się dniem wolnym od pracy. Analogiczną sytuację mieliśmy w tym roku z piątkiem 31 maja, który wypadał po Bożym Ciele (czwartek, 30 maja).

Reklama

Wolne 16 sierpnia? Wiele zależy od pracodawcy

Pracodawcy mogą przyznać pracownikom 16 sierpnia dodatkowe wolne. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, może to zrobić każdy pracodawca i to bez ograniczeń. Jest to bowiem rozwiązanie korzystne dla pracowników.

Istnieje jeszcze inna możliwość. Pracodawca może także ustalić 16 sierpnia wolnym, ale w zamian za konieczność jego odpracowania w innym dniu. Jak tłumaczyła na łamach „Rz” Katarzyna Wilczyk, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski, takie ustalenia mogą zostać dokonane przy tworzeniu nowego grafiku na ten okres lub poprzez zmianę już ustalonego harmonogramu. Co ważne, modyfikacja w tym zakresie powinna być ogłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej 7 dni wcześniej, tak żeby pracownicy mieli czas, aby przygotować się do pracy w innym dniu.

Obecnie na taką zmianę jest już za późno. Natomiast nie ma przeszkód, aby ustalić 16 sierpnia dodatkowym wolnym od pracy, bez konieczności odpracowania. - Taką informację możemy pracownikom przekazać nawet na 1-2 dni przed terminem – wyjaśniała prawniczka.

16 sierpnia nie załatwimy wielu spraw w urzędach

Wiadomo już, że dniem wolnym od pracy 16 sierpnia będą cieszyć się pracownicy niektórych urzędów i instytucji publicznych. Tak będzie na przykład w Olsztynie. "Przed nami dwa dni przerwy w działalności Urzędu Miasta Olsztyna. Drzwi urzędu będą zamknięte w czwartek i piątek (15-16 sierpnia). W te dni nie będzie można załatwić urzędowych formalności, umówić się na spotkanie albo skonsultować spraw z pracownikami samorządu. W czwartek (15 sierpnia) urząd będzie nieczynny ze względu na święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kolejny dzień wynika z decyzji Prezydenta Olsztyna" - napisano w komunikacie na stronie Urzędu Miasta.