Uczestnikiem PPK może zostać tylko „osoba zatrudniona” w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (por. art. 2 ust. 1 pkt 18 tej ustawy). „Osobami zatrudnionymi” są np. pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych) oraz zleceniobiorcy, podlegający z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoba zatrudniona, która osiągnęła już 55 rok, zostaje „zapisana” do PPK (czyli zostaje, w jej imieniu i na jej rzecz, zawarta umowa o prowadzenie PPK), dopiero po złożeniu przez nią wniosku o zawarcie tej umowy. Jednak, po „zapisaniu” takiej osoby do PPK, oszczędza ona w tym programie na takich samych zasadach jak inni uczestnicy PPK - m.in. otrzymuje wpłaty do PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający, a także wpłatę powitalną i dopłaty roczne od państwa. Do PPK nie można „zapisać” osoby zatrudnionej, która osiągnęła już 70. rok życia. Jeżeli jednak dana osoba stała się uczestnikiem PPK przed ukończeniem 70 lat, to jest nim także po osiągnięciu tego wieku.

przykład W jakim wieku składać wniosek o wpisanie do PPK? W dniu 1 sierpnia br. spółka zatrudniła dwóch pracowników - jeden z nich ma 56 lat, a drugi 69 lat. Pracownik w wieku 56 lat od razu pierwszego dnia zatrudnienia złożył pracodawcy wniosek o zawarcie w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK. Dla zawarcia tej umowy potrzebny jest jednak co najmniej 14-dniowy okres zatrudnienia - spółka może „zapisać” go do PPK najwcześniej 15 sierpnia, przy czym ma na to czas do 12 listopada (10 listopada jest niedzielą, a 11 listopada – świętem). Pracownik w wieku 69 lat nie złożył wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK – ma na to czas do przedednia swoich 70. urodzin.

Pracownicze Plany Kapitałowe: wpłaty do PPK

Uczestnik PPK finansuje wpłatę podstawową do tego programu, w wysokości 2% wynagrodzenia (jeżeli miesięczne wynagrodzenie uczestnika, osiągane z różnych źródeł, nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może on skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, do nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia). Uczestnik PPK może także finansować wpłatę dodatkową do PPK - do 2% wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający finansuje uczestnikowi PPK, z własnych środków, wpłatę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia, a ponadto może finansować wpłatę dodatkową - do 2,5% wynagrodzenia.

Uprawnienie do jednorazowej wpłaty powitalnej (250 zł) przysługuje osobie, która jest uczestnikiem PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe, jeżeli w okresie jej uczestnictwa w PPK dokonano, finansowanych przez nią, wpłat podstawowych za co najmniej 3 miesiące. Natomiast dopłata roczna (240 zł) przysługuje uczestnikowi PPK w przypadku, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych, finansowanych przez podmiot zatrudniający i tego uczestnika, w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych (czyli 3,5%) należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia (jeżeli uczestnik skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczy zgromadzenie 1/4 tej kwoty) – przykładowo, aby otrzymać dopłatę roczną za 2024 r., trzeba w tym roku zgromadzić na rachunku/rachunkach PPK co najmniej 890,82 zł (1/4 tej kwoty to 222,71 zł).