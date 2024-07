Dłuższe urlopy, wyższe pensje i odprawy. Jest projekt zmian w kodeksie pracy

Chodzi o zapowiadane już wcześniej wliczanie do stażu pracy okresów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zatrudniania na umowach cywilnoprawnych (np. zleceniu) i innych uznanych na mocy nowelizacji (np. zarobkowania przez uczniów i studentów do 26 roku życia z ulgą składkową).

Reklama

Staż pracy. Będą dłuższe urlopy, wyższe pensje i szybsze nagrody

Zmiany będą korzystne dla zatrudnionych bo od ogólnego stażu pracy danej osoby zależy np. dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego (26 dni wolnych w roku). Z kolei od tzw. zakładowego stażu pracy (w danej firmie) uzależniona jest m.in. długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę (w zależności od stażu od 2 tygodni do 3 miesięcy), oraz wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę (od 1 do 3 pensji) i odprawy pośmiertnej (od 1 do 6 pensji). Dodatkowe uprawnienia wynikające ze stażu są zawarte też w przepisach szczególnych (pragmatykach zawodowych), obejmujących konkretne grupy pracowników. Dla przykładu niektórzy pracownicy sfery budżetowej mają prawo do nagród jubileuszowych lub dodatków stażowych.

Czytaj więcej Prawo pracy Rząd chce walczyć z patologiami na rynku pracy. Efekt może być odwrotny Rząd chce, aby do stażu zaliczały się okresy pracy na zleceniu i działalności. Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji kodeksu pracy, które zostały właśnie opublikowanie w wykazie prac rządu.

Skoro do stażu pracowniczego będzie można zaliczać dodatkowe okresy to wiele osób po zmianie przepisów np. szybciej nabędzie prawo do dłuższego 26-dniowego urlopu lub nagrody jubileuszowej (jeśli jest na stanowisku, które do niej uprawnia) a w razie zwolnienia obejmie ich dłuższy okres wypowiedzenia i dostaną wyższą odprawę. Co ważne tak rozumiany staż pracy nie ma jednak znaczenia emerytalnego (w tym systemie decydujące są okresy składkowe/nieskładkowe). Nowe przepisy ułatwią też np. podejmowanie pracy, bo zdarza się, że ubieganie się o dane stanowisko wymaga wykazania odpowiedniego stażu pracy (formalnie nie wliczano do niego np. okresu prowadzenia firmy, co ograniczało samozatrudnionym dostęp do niektórych miejsc pracy).

Dodatkowe uprawnienia, ale pod warunkiem ubezpieczenia społecznego

Zgodnie z projektem nowe, dodatkowe okresy będą wliczane do stażu pod warunkiem, że za ten czas opłacane były składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe. Chodzi nie tylko o wspomniane wcześniej okresy prowadzenia własnej firmy lub zatrudnienie na umowach cywilnoprawnych, ale także działalności np. jako twórca, artysta, w zakresie wolnego zawodu, jako niania (w ramach umowy uaktywniającej), wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. Do stażu będą też wyjątkowo wliczane wymienione w ustawie okresy działalności, które nie podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (m.in. okres tzw. ulgi na start oraz ulgi dla zarobkujących uczniów i studentów do 26 roku życia.).