Projekt Lewicy powiela błędy. Emerytury stażowe dostaną nie tylko spracowani

Emerytury stażowe powinni dostawać osoby rzeczywiście spracowane

Nowa propozycja Lewicy powiela z kolei rozwiązania forsowane w ubiegłej kadencji parlamentu (tj. 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych – kobiety i 40 – mężczyźni połączone z wymogiem wypracowania przynajmniej minimalnej emerytury). Projektodawcy tłumaczą, że przejście na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku cieszy się dużym poparciem społecznym (za jest 76 proc. respondentów badania IBRIS z 2022 r. ).

– Każdy z tych projektów powiela podstawową wadę, tj. stosuje okresy składkowe i nieskładkowe, których definicja była tworzona na potrzeby ustalania uprawnień do rent i emerytur w systemie powszechnym. Tymczasem potrzebne jest wypracowanie takich kryteriów, żeby po wprowadzeniu nowych przywilejów podatnicy mieli przeświadczenie, że utrzymują osoby rzeczywiście spracowane – wskazuje dr Tomasz Lasocki z WPiA UW.

Jak podkreśla, w przeciwnym wypadku prawo do nich będą nabywać np. członkowie rad nadzorczych spółek.

– W efekcie będzie to po prostu oznaczało obniżenie wieku emerytalnego dla dzisiejszych 50-latków. Tylko oni posiadają bowiem kapitał początkowy, który w praktyce pozwoli na wyliczenie im świadczenia minimalnego, czyli na spełnienie drugiej przesłanki uprawniającej do emerytury stażowej. Osoby młodsze tego kryterium w normalnych warunkach nie spełnią i nie wynika to z mniejszej wartości ich pracy, ale ze sposobu wyceniania ich wkładu w system – zauważa dr Lasocki.

Przypomina jednocześnie, że emerytury stażowe są nie tylko niekorzystne dla ubezpieczonych pod kątem ich wysokości, ale też dla rynku pracy.