"Dobry start" to dodatkowe 300 zł, które przysługują rodzicom i opiekunom uczących się w szkołach dzieci, aż do ukończenia przez 20 roku życia. Dla uczniów z niepełnosprawnością przysługuje ono do 24. roku życia. 30 listopada to ostatni dzień na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia.