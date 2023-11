800+ z progiem dochodowym? Tego chce większość

Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że takiego zdania jest 63 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest tylko 37 proc.

- Ja też jestem za takim progiem. 500 plus wprowadzono dla ludzi, którzy słabo przędą – przyznaje ekonomista, prof. Ryszard Bugaj cytowany przez "Super Express" . - Na przykład moja córka wychowuje dwoje dzieci, mają z mężem dobrą sytuacją materialną. Po co im jeszcze 500 zł razy dwa? Sytuacja polskiego budżetu nie jest dramatyczna, ale są zagrożenia. Trzeba to brać pod uwagę – dodaje ekspert.

Sondaż zrealizowano w dniach 7-8 listopada na próbie 1014 dorosłych Polaków.

Przypomnijmy, że liderzy partii, które prawdopodobnie jeszcze w grudniu stworzą przyszły rząd, jeszcze przed wyborami zapowiadali, że świadczenie wychowawcze 500+ nie zostanie zlikwidowane. Mieli jednak różne stanowiska w kwestii podniesienia wysokości świadczenia.