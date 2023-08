Chodzi o ustawę z 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa realizuje jeden punktów porozumienia, które rząd podpisał 7 czerwca w Stalowej Woli z NSZZ "Solidarność". Dotyczy ono wielu sfer praw pracowniczych, między innymi emerytur, dofinansowań, wynagrodzeń czy funkcjonowania związków zawodowych.

Przypomnijmy, że emerytura pomostowa przysługuje osobom, które pracowały w szczególnie trudnych warunkach, czyli np. górnikom lub rybakom. Dotychczas mogli z niej korzystać pracownicy, którzy pracę w szczególnie trudnych warunkach wykonywali przed 1999 rokiem. Z tego powodu pomostówki miały wygasnąć. PiS uznał, że praca w trudnych warunkach wciąż jest poważnym problemem i złożył projekt przedłużający pomostówki bezterminowo.

Zgodnie z nowelą z płacy minimalnej wyłączony zostanie dodatek przysługujący pracownikowi z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym lub pracy szczególnie niebezpiecznej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym.

Do istotnych zmian wprowadzanych nowelą, trzeba zaliczyć także regulacje, które wnoszą zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy. Jak tłumaczył wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas prac nad projektem, bezprawnie zwalniani działacze związkowi nawet na kilka lat pozostawali bez środków do życia na czas sądowego sporu z pracodawcą w sądzie. Po zmianach pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie do momentu rozstrzygnięcia sądowego.