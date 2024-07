Zdefiniował pan patriotyzm młodych ludzi.

My właśnie mówimy o tym, że warto się rozwijać. Taką postawę prezentowali powstańcy. To było pokolenie, które było braterskie i patriotyczne. Przecież przyjaźń bohaterów „Kamieni na szaniec” była legendarna. „Anoda”, który jest patronem naszej nagrody, już po zakończeniu wojny pilnował, aby żaden ze znanych mu powstańców warszawskich nie popadł w rozpacz i wciągał każdego z kolegów do jakiejś inicjatywy czy ważnej sprawy.

Czy ci młodzi ludzie, którzy słuchali generała Motyla, przejmą ciężar kultywowania powstania, gdy świadkowie tej historii odejdą?

Instytucja, taka jak Muzeum Powstania Warszawskiego, powinna te wartości przypominać, mając nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dla tamtego pokolenia niezwykle ważny był drugi człowiek. Gdy chodziłem do szpitala, do bardzo chorego generała Motyla, zawsze na początku pytał: Czy są wolontariusze, jak się mają moi synowie – harcerze? Nie mówił, że coś go boli. Pytał, „czy jest obecne na służbie następne pokolenie”.

Nie wiem, czy to się uda, bo młodzi ludzie zgłaszają deficyt uczuć, zaufania do drugiej osoby. Dla nich prawdziwą katastrofą była pandemia, wtedy ich świat zniszczono, pojawił się niepokój, że drugi człowiek przyniesie chorobę – taka osoba stawała się podejrzana, bo musieliśmy się z nią witać w rękawiczkach, a nie przytulać. Nie przez przypadek zeszłoroczne obchody odbyły się pod hasłem: miłość istnieje zawsze. Chcieliśmy pokazać paradoks, że nawet w szalonych okolicznościach, jakim było powstanie, można znaleźć coś trwałego na przyszłość. Nawet w pandemii można było znaleźć jakąś wartość, tyle że trzeba było wyjść ze strefy komfortu. Zaufanie do drugiego człowieka, przyjaźń, miłość to są wartości, które pozwalają przetrwać w trudnych warunkach.