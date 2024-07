80. rocznica Powstania Warszawskiego. Pamięć o zrywie bohaterów 1944

– Osiemdziesiąta rocznica wydarzenia, które leży dzisiaj jako jeden z fundamentalnych kamieni milowych naszej wolności i naszej niepodległości – mówił prezydent Andrzej Duda w Muzeum Powstania Warszawskiego. – Wielka, jak czasem mówią niektórzy, druga bitwa warszawska, coś czego chyba nie było nigdy w dziejach. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi, absolutnie nie żołnierzy, najczęściej bez doświadczenia bojowego, najczęściej także i bez broni, stanęło do walki z regularną armią, wówczas z całą pewnością jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą na świecie, z ogromnym doświadczeniem bojowym, z nieprawdopodobnie nowoczesnym wyposażeniem militarnym, za którym stał rozpędzony przemysł wojskowy i potęga III Rzeszy – mówił prezydent.

Wiele środowisk poddawało w wątpliwość sens walk, które wybuchły w sierpniu 1944

Andrzej Duda zauważył, że w ostatnich latach wiele środowisk poddawało w wątpliwość sens walk, które wybuchły w sierpniu 1944.

–I popatrzcie co się stało ostatnio: już nie słychać żadnych głosów, które próbowałyby kwestionować zasadność, słuszność tamtego wielkiego czynu zbrojnego. Wiecie dlaczego? Po pierwsze dlatego, że cały czas są powstańcy, że cały czas są świadectwem wolnej, niepodległej Polski, która istniejąc pokazuje, że było warto. Dziękuję wam za to – analizował prezydent. – A wiecie jeszcze dlaczego zamilkli? Dlaczego nie słychać już tych głosów, czasem szyderczych więc? Bo w ciągu ostatnich dwóch lat zobaczyli Mariupol, zburzony praktycznie doszczętnie, a na samym końcu zdobyty przez Rosjan, pod którego gruzami polegli jego obrońcy i którego Ukraińcom do dzisiaj nie udało się odzyskać. I niech ktoś spróbuje powiedzieć na Ukrainie, że nie było warto. Niech ktoś im dzisiaj spróbuje powiedzieć, że nie było warto mimo że stracili miasto i nie odzyskali go do dzisiaj –podkreślił.

Z kolei Rafał Trzaskowski mówił, że „Rosjanie dobrze wiedzą co by się stało, gdyby podnieśli rękę na polski naród” właśnie dzięki doświadczeniu Powstania Warszawskiego. – To właśnie doświadczenie Powstania Warszawskiego, doświadczenie innych powstań, które mamy w swoim DNA dzięki wam, zapewnia nam bezpieczeństwo w trudnych czasach. Rosjanie patrzą na te doświadczenia. Kto wie, jak potoczyłyby się losy Polski, gdyby nie było Powstania Warszawskiego –tłumaczył.