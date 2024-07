Dokumenty batalionu „Parasol” trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego

Gdzie walczył batalion „Parasol” w czasie Powstania Warszawskiego

W czerwcu 1944 r. przekształcono go w batalion „Parasol”. Wchodzącym w skład Kedywu Komendy Głównej AK oddziałem dowodził cichociemny kpt. Adam Borys „Pług”. Zajmował się on przede wszystkim likwidowaniem niemieckich funkcjonariuszy. Podczas powstania wszedł on w skład Zgrupowania „Radosław”, walczył na Woli, Starym Mieście, Powiślu Czerniakowskim, Mokotowie i w Śródmieściu.

Skrytka z dokumentami AK znaleziona na Ochocie

Jest to drugi zbiór tego typu dokumentów dotyczących batalionu „Parasol”, który trafił do zasobu Muzeum Powstania Warszawskiego. Pierwszy został przekazany do muzeum w 2014 r. Było to 20 archiwaliów odnalezionych w skrytce podczas remontu jednego z mieszkań przy ul. Niemcewicza 7/9 na warszawskiej Ochocie.