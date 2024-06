GUS co miesiąc analizuje wynagrodzenia i zatrudnienie w ponad 40 działach gospodarki. Dane pokazują jak różna jest sytuacja płacowa. W maju w połowie branż zarabiało się mniej niż wyniosła średnia dla sektora przedsiębiorstw czyli poniżej 7999,69 zł. Wynagrodzenia w najlepiej opłacanych branżach są ponad dwukrotnie wyższe niż w tych, w których zarabia się najmniej. Różnice w zatrudnieniu nie są tak wyraźne. W ciągu dwunastu miesięcy w większości branż zatrudnienie nie zmieniło się lub nieznacznie spadło.

Gdzie najmocniej spadło zatrudnienie?

Od początku roku ubyło 28 tys. etatów, a w ciągu roku – 30 tys. w firmach, w których pracuje od dziesięciu osób. GUS podając informacje o liczbie zatrudnionych tak naprawdę informuje o liczbie pracujących w przeliczeniu na pełne etaty. Dane mogę nieco więc odbiegać od tego ile rzeczywiście osób dostanie lub straci pracę.

Czytaj więcej Rynek pracy Gdzie szukać pracy? Oto sektory, gdzie wakatów jest najwięcej Pomimo słabszej koniunktury i widocznej w danych PMI redukcji zatrudnienia, to sektor przemysłowy nadal miał w I kwartale 2024 r. najwięcej wolnych miejsc pracy.

Różnica 30 tys. w ciągu roku (w maju było to 6 488 000 etatów ) to mniej o 16 tys. pracujących w handlu detalicznym i 10 tys. w przedsiębiorstwach trudniących się administrowaniem i działalnością wspierająca. Mniej też osób zatrudniają firmy: magazynowe (o 3 tys.), budowlane (o 4 tys.), elektrownie i firmy wodociągowe (o 4 tys.). W kilku branżach ubyło po 6 tys. pracowników. To firmy meblarskie, producenci urządzeń elektrycznych i wyrobów z drewna.

Z danych wynika, że w firmach ochroniarskich, sprzątających i zajmujących się administracją zmniejszono zatrudnienie już w tym roku. Za to w handlu detalicznym głównie w zeszłym, podobnie jak u producentów wyrobów z surowców niemetalicznych i urządzeń elektrycznych.