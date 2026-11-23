Polska Żywność 2025 Eksport polskiej żywności osiągnął w 2025 r. rekordowe 58,4 mld euro. Rosnące koszty i konkurencja sprawiają jednak, że sama skala sprzedaży nie wystarczy. O przyszłości branży mówi raport przygotowany w związku z rozpoczynającym się Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie

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Prowadzenie i rozwijanie firmy spożywczej staje się dziś coraz bardziej wymagające. Rosnące koszty pracy, energii i surowców, a także presja ze strony sektora handlowego sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą szukać nowych sposobów na utrzymanie rentowności i przewagi konkurencyjnej.

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Choć polscy wytwórcy są na arenie międzynarodowej prymusami, bo produkcja żywności w naszym kraju w ubiegłym roku wzrosła o 4,8 proc. przy unijnej średniej wynoszącej 0,8 proc., ta dynamika nie jest gwarancją sukcesu na kolejne miesiące i lata. Koncentrowanie się na zwiększaniu wolumenu produkcji w dobie wyzwań może być niewystarczające, a koniecznością może okazać się przedefiniowanie dotychczasowych modeli biznesowych i opracowanie zupełnie nowej strategii, która pozwoli utrzymać rentowność i skutecznie rywalizow ać z konkurencją. Jakie czynniki najmocniej zmieniają dziś ekonomikę działalności spożywczych biznesów?

- Moim zdaniem największym wyzwaniem nie jest jednak sam wzrost kosztów, ale coraz trudniejsza możliwość przenoszenia ich na ceny produktów. Producenci znajdują się pod presją z dwóch stron – rosnących kosztów działalności i silnej konkurencji cenowej na rynku – przekonuje Jakub Nowak, prezes JNT Group, producenta, importera i dystrybutora napojów alkoholowych.

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Producent Monte Santi i Cydru Dobrońskiego przyznaje, że stara się nie tylko dostosowywać do zmian, jakie firmom funduje rynek, ale także je wyprzedzać. Fundamentem tej strategii jest korygowanie portfolio tak, by uwzględniało ewoluujące preferencje klientów, ale także kreowanie trendów poprzez tworzenie nowych kategorii produktowych i inwestowanie w marki własne.

Podobnie sytuację na rynku diagnozuje firma GoodValley, która produkuje pasze i przetwory mięsne, realizując w praktyce model integracji pionowej „od pola do stołu”.

– Obecnie największym wyzwaniem jest jednoczesna presja na koszty i ceny sprzedaży. Konsumenci uważnie porównują oferty, a sieci handlowe oczekują atrakcyjnych warunków, wysokiej dostępności i sprawnej obsługi. Dlatego coraz większą rolę odgrywa jakość i rodzaj oferowanego produktu, kanał sprzedaży oraz całkowity koszt obsługi. W praktyce oznacza to analizowanie rentowności poszczególnych produktów, klientów i działań promocyjnych. Sam wzrost wolumenu nie jest wystarczającym miernikiem sukcesu – podkreśla Justyna Figiel-Kwapisz, dyrektor sprzedaży GoodValley.

Właściciel marki Dolina Dobra jest świadomy, że dziś obecność produktu wysokiej jakości w portfolio to podstawa, ale wytwórca musi zadbać również o takie elementy jak stała dostępność na sklepowej półce, transparentne opakowanie, odpowiednia komunikacja i cena adekwatna do możliwości finansowych klienta, wpisująca się w model „good value for money”.

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Spadek sprzedaży piwa i system kaucyjny. Browary pod presją kosztów

Krążący między regałami marketu klient coraz rzadziej wrzuca do zakupowego koszyka piwo. Z danych opublikowanych przez Związek Pracodawców Przemysłu Browary Polskie wynika, że sprzedaż klasycznych napojów chmielowych zawierających alkohol spadła w pierwszej połowie 2026 r. o 11,9 proc. w ujęciu rok do roku. To oznacza, że przedsiębiorstwa piwowarskie mierzą się dodatkowo z systematycznie kurczącym się rynkiem i głęboką, strukturalną zmianą, która zachodzi na nim od lat.

– Sprzedajemy mniej piwa, a koszty prowadzenia biznesu rosną. Drożeje energia, surowce, opakowania i koszty pracy. Jednak ze względu na ogromną konkurencję cenową i promocyjną nie jest możliwe przełożenie całej skumulowanej inflacji na ceny dla konsumentów. To duże wyzwanie dla rentowności. A do tego dochodzą nowe ogromne obciążenia kosztowe w postaci systemu kaucyjnego, który wg danych firmy Deloitte jest o miliard złotych droższy niż w krajach takich jak Rumunia czy Słowacja – wylicza Magdalena Brzezińska, dyrektorka ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec.

Należący do międzynarodowej Grupy Heineken producent piwa próbuje odnaleźć się w tych niełatwych realiach, stawiając na poprawę efektywności i lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów oraz rozwój portfolio, które pomoże budować wartość.

Według przedstawicielki innego piwnego przedsiębiorstwa, Iwony Jacaszek-Pruś, która w Kompanii Piwowarskiej pełni funkcję dyrektorki ds. korporacyjnych, rosnące koszty prowadzenia działalności połączone z dodatkowymi obciążeniami generowanymi przez zmiany regulacyjne i silną konkurencją cenową w handlu zmieniają ekonomikę całego biznesu.

– Przy niższych wolumenach te same aktywa – browary, linie produkcyjne czy magazyny – muszą pracować efektywniej, ponieważ znacząca część ich kosztów pozostaje stała. Dlatego nie zakładamy, że odpowiedzią na tę sytuację może być wyłącznie polityka cenowa czy redukcja kosztów w pojedynczych obszarach. Musimy zmieniać zarówno to, co oferujemy konsumentom, jak i w jaki sposób produkujemy i dostarczamy nasze produkty. Rynek będzie w przyszłości mniejszy wolumenowo, ale nadal może budować wartość – przekonuje Iwona Jacaszek-Pruś.

Pochodzący z angielszczyzny i funkcjonujący od dawna w naszym języku termin „miks” odnieść można również do katalogu trudności i barier, które determinują dziś ekonomiczne realia działalności. Ten aspekt dostrzega Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone i Żywiec Zdrój, mówiąc o skumulowanym wpływie kilku czynników. Do rosnących kosztów i wysokiej presji biznesowej dochodzi wspomniany system kaucyjny, którego budowa i wprowadzenie jest dla producenta wody dodatkowym obciążeniem finansowym.

– W tak wymagającym otoczeniu ekonomicznym optymalizacja kosztów jest kierunkiem fundamentalnym, jednak niewystarczającym. Rozumiejąc tę złożoność, działamy dwutorowo. Stale dążymy do efektywności w całym łańcuchu dostaw, analizując liczne procesy, m.in. transport czy zużycie energii. Przykładem tego jest choćby wykorzystanie elektrycznych pojazdów wahadłowych między zakładami rozlewniczymi a magazynami Żywiec-Zdrój. Jednocześnie koncentrujemy inwestycje na obszarach o najwyższym potencjale wzrostu, czego przykładem jest m.in. rozwój oferty produktów wysokobiałkowych YoPro w Bieruniu – opowiada Marek Sumiła.

Inwestycje, AI i przejęcia. Jak firmy spożywcze poprawiają efektywność?

Katalog wyzwań i barier, z którymi mierzą się dziś producenci żywności, ma więc sporo punktów, ale przedsiębiorcy potrafią nie tylko właściwie zdiagnozować problem, ale także umiejętnie odczytywać płynące z rynku sygnały i stworzyć adekwatne rozwiązanie. Jednym z nich są inwestycje w technologie i organizację produkcji, choć polskie firmy wciąż mają w tej dziedzinie sporo do nadrobienia. Według danych z raportu „Barometr inwestycyjny firm – spojrzenie branżowe” PKO BP inwestycje przedsiębiorstw stanowią w Polsce nieco ponad 8 proc. PKB, podczas gdy średnia w krajach unijnych to niemal 13 proc. Jeszcze większy dystans dzieli nas pod względem wykorzystania narzędzi oferowanych przez sztuczną inteligencję: w 2025 r. sięgało po nią zaledwie 8,4 proc. polskich firm wobec 20 proc. w całej UE. Gdzie zatem producenci żywności dostrzegają największe możliwości poprawy efektywności i jakie rozwiązania już wdrażają w swoich organizacjach?

JNT Group skupia się na rozwoju i integracji własnego zaplecza produkcyjnego, inteligentnym zarządzaniu portfolio i wykorzystaniu nowych technologii, automatyzacji i sztucznej inteligencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

– Jednak z mojego punktu widzenia największe możliwości rozwoju nie wynikają wyłącznie z technologii, ale z umiejętności łączenia kompetencji, zasobów i skali działalności. Doskonałym przykładem realizacji naszej strategii jest przejęcie hiszpańskiej firmy Monistrol. Dzięki tej akwizycji uzyskujemy dostęp do rozwiniętych kanałów dystrybucji na 30 rynkach zagranicznych, co stwarza zupełnie nowe możliwości rozwoju i internacjonalizacji produktów oraz marek JNT Group. Wierzę, że właśnie takie inwestycje pozwalają budować rzeczywistą przewagę konkurencyjną. Zamiast przez wiele lat tworzyć od podstaw struktury dystrybucyjne w kolejnych krajach, możemy wykorzystać istniejące relacje handlowe i znacznie przyspieszyć ekspansję międzynarodową – przekonuje prezes JNT Jakub Nowak.

Natomiast Kompania Piwowarska szansę na poprawę efektywności upatruje w miejscach, w których technologia ma bezpośrednie przełożenie na niższe koszty, przewidywalność prowadzenia biznesu i ograniczenie jego wpływu na środowisko naturalne. Przykładem tego typu rozwiązań jest sposób, w jaki koncern zarządza energią: podpisuje długoterminowe kontrakty PPA czy inwestuje w pompy ciepła. Producent piwa Tyskiego stawia również na automatyzację logistyki.

– W tym roku w Poznaniu uruchomiliśmy zautomatyzowane centrum dystrybucyjne, którego celem nie jest zwiększanie mocy produkcyjnych, ale sprawniejsza obsługa wolumenu, który już produkujemy. Pojemność magazynowa wzrosła z 23 do 58 tys. palet, a udział dostaw realizowanych bezpośrednio z browaru do klientów ma docelowo zwiększyć się z około 50 do około 90 procent. To oznacza mniej dodatkowych magazynów, przeładunków i przewozów, a w efekcie również ograniczenie emisji CO₂ o ponad 2,3 tys. ton rocznie – mówi Iwona Jacaszek-Pruś.

Kompania Piwowarska wspiera się też nowymi technologiami: wykorzystuje narzędzia cyfrowe, by połączyć poszczególne elementy procesu: od prognozowania popytu i planowania produkcji po zarządzanie zapasami i logistykę. Natomiast zadaniem sztucznej inteligencji jest wspieranie analizy danych, planowania i podejmowania decyzji.

Jak producenci żywności obniżają koszty? Energia, woda i automatyzacja

W usprawnienie produkcji i logistyki angażuje się także Grupa Żywiec, ale najwięcej biznesowych inicjatyw poświęca projektom związanym z ograniczaniem zużycia energii i wody.

– W Żywcu izolacja naczyń warzelni i modernizacja napędów mają przynieść rocznie oszczędność 1743 GJ ciepła i około 146 MWh energii elektrycznej. W Warce optymalizacja zużycia energii i wody ma pozwolić zaoszczędzić blisko 393 tys. kWh energii rocznie. W Elblągu usprawnienia mycia instalacji warzelni mają zmniejszyć zużycie wody o 4 tys. m³ rocznie, a zamknięty obieg czyściwa wielokrotnego użytku – wyeliminować 0,5 tony odpadów rocznie. Mniejsze zużycie zasobów oznacza też niższe koszty – przekonuje Magdalena Brzezińska.

Grupa Żywiec korzysta też z Azure Data Lake, czyli chmurowego rozwiązania Microsoftu do przechowywania dużych zbiorów danych, oraz Databricks, platformy umożliwiającej ich przetwarzanie i analizę. To rozwiązanie ułatwia koordynację pracy działów produkcji, sprzedaży i logistyki. Koncern wspiera się także automatycznym skanowaniem palet i procesami bezpapierowymi w łańcuchu dostaw.

Danone także wpisuje się w transformację technologiczną, wykorzystując cyfrowe narzędzia do upraszczania firmowych procesów.

– Dobre przykłady to autonomiczne wózki widłowe, jakie wdrożyliśmy w zakładzie Żywiec-Zdrój w Radziechowach, czy pompy ciepła w fabryce Danone w Bieruniu. To konkretne rozwiązania, które zwiększają efektywność operacyjną, a jednocześnie pomagają ograniczać wpływ produkcji na środowisko – podkreśla Marek Sumiła.

AI wspiera także pracowników Grupy, wyręczając ich w realizacji powtarzalnych, monotonnych zadań, co pozwala im skoncentrować się na aktywnościach, które wymagają wiedzy, doświadczenia i konieczności podejmowania decyzji.

GoodValley największy potencjał poprawy produktywności i efektywności operacyjnej dostrzega w lepszym powiązaniu prognoz popytu, planów promocyjnych oraz produkcji i dostaw.

– W kategorii mięsa świeżego i wędlin trafność tych decyzji bezpośrednio wpływa na wynik. Zbyt wysoki zapas zwiększa ryzyko strat, a z drugiej strony niedostępność produktu oznacza utraconą okazję sprzedażową i może skłonić konsumenta do wyboru innej marki. Przy produktach bez konserwantów szczególnego znaczenia nabierają: sprawny przepływ informacji, właściwe zarządzanie terminami przydatności i zachowanie łańcucha chłodniczego. Współpraca z klientem powinna więc obejmować również planowanie zamówień, dostępność podczas promocji i ograniczanie strat w całym łańcuchu dostaw – wyjaśnia Justyna Figiel-Kwapisz.

Właściciel marki Dolina Dobra planuje koncentrację na wykorzystaniu narzędzi z zakresu automatyzacji i sztucznej inteligencji do wspierania prognozowania sprzedaży, analizy promocji oraz szybszego wykrywania zmian popytu. Wdrożenie tego typu rozwiązań pozwala ograniczyć zarówno braki na półce, jak i nadwyżki.

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Przyszłość branży spożywczej: konsolidacja, silne marki czy innowacje?

Według Danone przyszłość będzie należeć do tych firm, które będą dokonywały odważnych wyborów polegających na wskazaniu marek, kategorii i innowacji o największym potencjale i koncentrowaniu na tych obszarach swoich zasobów.

– Skala działalności nadal będzie ważna, ale sama w sobie już nie wystarczy. Przewagę będą budować przedsiębiorstwa, które najszybciej zrozumieją zmieniającego się konsumenta i będą umiały przekładać tę wiedzę na ofertę odpowiadającą nowym potrzebom. Przykładem może być rosnący potencjał segmentów takich jak produkty wysokobiałkowe, roślinne czy artykuły umożliwiające konsumpcję w drodze – przekonuje Marek Sumiła.

Mieszko Musiał, prezes Carlsberg Polska, uważa, że przyszłość nie zapowiada się na korzystny czas dla producentów piwa.

– Już w tej chwili w wyniku zupełnego braku przewidywalności obowiązującego prawa i fatalnego procesu legislacji straciliśmy możliwość stworzenia w Polsce hubu produkcyjnego piw bezalkoholowych dla Europy. Dzisiaj co 10. piwo bezalkoholowe na Starym Kontynencie pochodzi z naszego kraju – mówi Mieszko Musiał.

Piwowarska branża musi zmierzyć się nie tylko z niestabilnym otoczeniem prawnym i projektowanymi regulacjami, które mogą przełożyć się na kolejne spadki sprzedaży, ale także z redefinicją strategii biznesowej, która zamiast na wolumenie musi się koncentrować na budowaniu wartości.

– Niewątpliwie skala daje większe możliwości na rynku. Jako duży producent mamy możliwości inwestycyjne, zaplecze technologiczne, dystrybucję i dostęp do danych, jednak musimy potrafić wykorzystać je znacznie bardziej elastycznie niż kiedyś. Rynek będzie wymagał sprawnego zarządzania coraz bardziej zróżnicowaną ofertą i reagowania na potrzeby, które nie zawsze będą się wiązać z dużymi wolumenami. Przewagą stanie się więc umiejętność szybkiego przełożenia wiedzy o konsumencie na produkt, a następnie efektywnego wyprodukowania go i dostarczenia do właściwego kanału sprzedaży – podkreśla Iwona Jacaszek-Pruś z Kompanii Piwowarskiej.

Według GoodValley przewagę zyskają dostawcy, którzy będą potrafili zaproponować odpowiedni asortyment, zaplanować adekwatne działania promocyjne i niezawodną obsługę przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny kosztowej.

– W perspektywie najbliższych trzech do pięciu lat spodziewam się dalszej konsolidacji polskiego przemysłu spożywczego. Skala będzie ułatwiać finansowanie inwestycji, rozwój dystrybucji i efektywną obsługę partnerów handlowych. Sama wielkość przedsiębiorstwa nie przesądzi jednak o sukcesie. Zdecydują o nim sprawność procesów, rentowność portfolio i zdolność szybkiego reagowania na potrzeby rynku. Patrząc w przyszłość, widzę także przestrzeń dla firm wyspecjalizowanych, oferujących rozpoznawalną jakość i jasno określoną wartość. Silna marka może budować lojalność, jeżeli konsekwentnie spełnia obietnicę składaną konsumentowi i pozostaje w zasięgu cenowym – przekonuje Justyna Figiel-Kwapisz.

Choć firmy z branży spożywczej różnią się w ocenie przyszłości i pomysłach na strategię rozwoju, łączy je przekonanie, że sam wzrost produkcji i sprzedaży nie jest miarą sukcesu. Liczy się przede wszystkim wartość, którą uda się wypracować, i to, jak duży kawałek tego „tortu” ostatecznie pozostanie w organizacji.

O tym, do kogo trafi największa i najbardziej pożywna porcja, zdecyduje nie tylko skala działalności, ale także umiejętność przewidywania zmian, właściwego odczytywania rynkowych sygnałów i odważne przekładanie tej wiedzy na trafne biznesowe decyzje.