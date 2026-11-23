Zandberg był pytany jaki jest jego „autorski pomysł” na to, jak Polska powinna zareagować na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski.

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Adrian Zandberg: Staram się nie udawać generała o poranku

- Najlepszą rzecz, którą możemy zrobić to to, żeby odpuścić sobie autorskie pomysły dotyczące organizacji obrony przeciwlotniczej albo działań kontrwywiadu w wykonaniu polityków w studiach publicystycznych – odparł Zandberg.

Rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 (kod NATO: AS-23 Kodiak) Foto: PAP

Dopytywany o to, czy Polska powinna zacząć np. strącać rosyjskie cele powietrzne już nad terytorium Ukrainy (o czym w weekend mówiło wielu polskich polityków), Zandberg odparł, że „decyzja dotycząca tego, gdzie ma operować obrona przeciwlotnicza, to jest decyzja, którą będzie podejmować cały Sojusz, a nie na własną rękę jedno państwo”.

- Tu można dywagacje uciąć, ja je ucinam – dodał Zandberg.

- Mam poczucie, że mamy trochę za dużo w polskiej polityce zjawiska, które ja nazywam „generałem o poranku”. Ludzie, którzy służby wojskowej nie odbyli, chętnie zamieniają się w generałów w studiach publicystycznych – wyjaśnił polityk. On sam, jak dodał, „stara się nie udawać generała o poranku”.

Adrian Zandberg o Trybunale Konstytucyjnym: Nie chcę, aby ten spór Polskę ośmieszał

Zandberga pytano też o reset Trybunału Konstytucyjnego i o to, czy idea ta już upadła.

- Pytanie jest bardzo proste: czy chcemy w Polsce mieć Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli chcemy mieć Trybunał, to ten Trybunał Konstytucyjny działa tylko wtedy, jeżeli uznają go wszystkie siły polityczne - odparł.

Jak dodał w sytuacji, gdy pół parlamentu nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego oznacza to, że „nie mamy Trybunału Konstytucyjnego”. - Będziemy oczywiście mieli pałacyk, będzie instytucja, będą ludzie, którzy będą mówili: „my jesteśmy prawdziwym składem Trybunału” - dodał zaznaczając, że w sytuacji „takiej permanentnej wojny” Trybunał Konstytucyjny w takim kształcie „traci sens”.

- Ja w tej sprawie mniej patrzę na to, kto ma dobrą wolę, kto czego pragnie, a bardziej patrzę na to, od strony tego, czego potrzebujemy w naszym państwie (...). Ja nie chcę, aby moje państwo przez dekadę miało instytucję wydmuszkę. I nie chcę, aby ten spór Polskę ośmieszał - mówił też Zandberg.

Na pytanie o to, czy reset Trybunału Konstytucyjnego jest możliwy, Zandberg odparł, że „to zależy od opinii publicznej”. - Politycy są tchórzliwe zwierzęta, jak antylopy, jak się spłoszą biegną w jedną stronę - wyjaśnił. Według niego opinia publiczna może skłonić KO i PiS do rozmów o resecie.

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