Informację taką przekazał rzecznik Prezydenta RP Rafał Leśkiewicz na antenie Polsat News.

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Leśkiewicz: czekamy na wniosek premiera

Prezydencki rzecznik został zapytany we wtorek w Polsat News, kiedy prezydent wręczy Domańskiemu akt powołania na wicepremiera.

- Kiedy pan premier Donald Tusk skieruje do prezydenta wniosek w sprawie kolejnej zmiany w rządzie, wówczas w ramach jednej uroczystości dojdzie do aktu powołania wicepremiera Andrzeja Domańskiego i nowego ministra zastępującego panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz - odpowiedział Leśkiewicz.

Zapytany, kiedy może do tego dojść, stwierdził, że „to na pewno nie będzie trwało długo”.

Premier Donald Tusk w ubiegły wtorek zapowiedział, że wystąpi do prezydenta z wnioskiem o powołanie Domańskiego na wicepremiera. Natomiast Pełczyńska-Nałęcz w ubiegły czwartek oświadczyła, że odchodzi z rządu.

- W ogóle nie było takich planów, żeby odwlekać kwestie zmian w składzie Rady Ministrów, no ale w ostatnich dniach(...) doszło do zapowiedzi, która padła z ust pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Zatem załatwmy to w ramach jednego wydarzenia, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim — powiedział Leśkiewicz.

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