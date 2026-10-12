– Zimna wojna – przynajmniej taka, jaką pamiętam – miała swoje granice. Istniały wyraźnie określone granice, podczas gdy dziś coraz bardziej się zacierają – powiedział Alexander Dobrindt.

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Szef niemieckiego MSW ostrzegł, że „wojna cieni, której dziś doświadczamy, ma cel wykraczający poza to, co obserwowaliśmy podczas zimnej wojny”. – Wyraźnie chodzi w niej o zdestabilizowanie nas, u samych podstaw – dodał. Jak podkreślił, celem jest nie tyle zwycięstwo militarne nad Niemcami, co „podporządkowanie (kraju – red.) pod względem politycznym i społecznym”. Jak przyznał, takie działania „nie są całkowicie nieskuteczne”.

Alexander Dobrindt: Niemcy „nie są w stanie wojny, ale są codziennym celem wojny hybrydowej”

Według Dobrindta powodem takich ataków jest zmiana, do jakiej dochodzi w Niemczech. – Nasz przełom nie może być projektem wyłącznie z zakresu polityki zagranicznej, musi oznaczać kompleksową transformację państwa, społeczeństwa i gospodarki – ocenił szef MSW Niemiec. Podkreślił przy tym, że Niemcy „nie są w stanie wojny, ale są codziennym celem wojny hybrydowej”.

– Jeśli ktoś chce zdestabilizować Europę, bierze na cel Niemcy, ponieważ jesteśmy gwarantem stabilności Zachodu i Europy – ocenił Dobrindt i ponownie wezwał do reformy niemieckich służb wywiadowczych.

Władze w Berlinie od tygodni ostrzegają przed prawdopodobną eskalacją konfliktu ze strony Rosji. Wstrząsem dla rządu kanclerza Friedricha Merza była próba dronowego zamachu na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Rząd Niemiec przypisał odpowiedzialność za to zdarzenie Rosji i w konsekwencji zdecydował o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie. W odpowiedzi na ten ruch RFN szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow poinformował o zamknięciu Instytutu Goethego w Federacji Rosyjskiej.

Dobrindt już wcześniej ocenił, że atak ten oznacza „nowy poziom” zagrożenia.