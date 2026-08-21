Raport „Polaków portret własny” z 2025 r. Barbary Mróz-Gorgoń, obecnej pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski, wywołał krytykę z powodu licznych błędów. Ekspert od bezpieczeństwa informacji i prywatności Łukasz Olejnik oraz związany z Instytutem Sobieskiego członek PiS Sebastian Meitz zarzucili autorce szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji przy tworzeniu raportu.

Reklama Reklama

W odpowiedzi autorka oświadczyła, że raport był wewnętrznie wykorzystywany w think tanku i przyznała, że nie powinien trafić do sieci. Napisała, że „przedstawiony raport nie był częścią zamówienia ani umowy”. Ministerstwo Sportu i Turystyki również zaprzeczyło, by publikacja była objęta umową z resortem.

Raport „Polaków portret własny”. PiS chce dymisji Barbary Mróz-Gorgoń

Na piątkowej konferencji prasowej posłanka PiS Anna Krupka, była wiceminister sportu i turystyki, stwierdziła, że jej partia „przede wszystkim oczekuje błyskawicznej dymisji” Barbary Mróz-Gorgoń. Podkreśliła też, że PiS złożył do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i do prokuratury wniosek o wyjaśnienie sprawy. – Wniosek dotyczy tego raportu, tzn. kto (go) sfinansował, dlaczego został stworzony przez sztuczną inteligencję (...). Będziemy wyjaśniali sprawę finansowania tego raportu i za co konkretnie odpowiada pani Mróz-Gorgoń – mówiła.

Posłanka zauważyła, że w czwartek wieczorem raport zniknął z internetu. – Na stronie, na której był prezentowany, pojawia się obecnie napis: „Ups!, ta strona nie istnieje”. To jest dobre podsumowanie partactwa tego rządu przy tak ważnej sprawie, jaką jest promocja marki Polska – powiedziała.

Na konferencji wystąpił też Sebastian Meitz. – Organizacja, która prowadziła te badania, czyli Fundacja Marka Polska Think Tank, została założona dopiero w sierpniu zeszłego roku. Jeśli Ministerstwo Sportu i Turystyki mówi, że ten raport nie był robiony w ramach realizacji działania publicznego, to kto, gdzie i za co płacił? – pytał.

– Uważam, że opinia publiczna ma prawo dowiedzieć się, jak wyglądała umowa z fundacją, kto ją podpisał, na co dokładnie. Nawet jeśli pani profesor mówi, że ten raport jest „work in progress” (nieukończony – red.), to w każdych badaniach jakościowych, każdych badaniach marketingowych na końcu jest jakiś dokument – podkreślił. Jak stwierdził, dramat polega na tym, że mówimy o marce Polska, „a to marka, która jest marką nas wszystkich”.

Barbara Mróz-Gorgoń odpiera zarzuty. Jej zdaniem raport to „dokument, który traktuje pracę w procesie”

– Wszystkie okoliczności powstania tego raportu zostaną wyjaśnione (...). Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest, żeby wyjaśnić sprawę związaną z dotacją, pokazać wszystkie produkty tej dotacji, żeby nie było najmniejszych wątpliwości – mówił w piątek w programie WP „Tłit” wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Dodał, że raport pochodzi z końca 2025 r., a Mróz-Gorgoń nie była wtedy pełnomocniczką rządu.

W czwartek Barbara Mróz-Gorgoń napisała w serwisie X, że raport nie był częścią zamówienia ani umowy z resortem sportu i turystyki. „Praca badawcza została przeprowadzona zgodnie z zasadami nauk społecznych, rzetelnie i merytorycznie, w oparciu o opisaną metodologię” – oświadczyła. Wieczorem na antenie Polsat News wiceminister przyznała, że raport „na pewno był wspomagany sztuczną inteligencją i był efektem czegoś, co w nauce nazywa się working progress (...)”. – To jest taki dokument, który traktuje pracę w procesie – mówiła.

W piątek w rozmowie z PAP Mróz-Gorgoń sprecyzowała, że dokument „Polaków portret własny” powstał z użyciem AI, ale nie został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. – Narzędzia AI wykorzystaliśmy wyłącznie do transkrypcji, podsumowania i redakcji tekstu, nie projektowały treści badawczej ani nie tworzyły wniosków. To była praca w miejscach oddających to, co naprawdę myślą Polki i Polacy. Dzięki temu dziś razem z nami są przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe – przekonywała Mróz-Gorgoń.