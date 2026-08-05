Minister był w programie pytany, czy za rządów Donalda Tuska Polacy mogą czuć się bezpiecznie. – Absolutnie tak, to jest priorytet rządu – odparł Tomasz Siemoniak, przekonując, że „widać mnóstwo konkretnych działań jeśli chodzi o modernizację wojska czy ochronę ludności”.

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– To nasza koalicja przeprowadziła ustawę o ochronie ludności, o obronie cywilnej, ona od 1 stycznia zeszłego roku obowiązuje, ale nie sama ustawa działa, tylko działają miliardy złotych, które na ochronę ludności idą – dodał.

Czy Polska jest bezpieczna? Tomasz Siemoniak: Nadrabiamy zaniechania

– Odrabiamy zaniechania dziesiątków lat, gdy wydawało się, że nic Polsce nie grozi, wojna nie grozi, więc wielkiej wagi kolejne rządy, kolejne ekipy do tych spraw nie przekładały. Teraz intensywnie to nadrabiamy – powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, oceniając, że konkretne zdarzenia z okresu ostatniego 2,5 roku „pokazują profesjonalne działania wojska, policji czy naszych służb”.

Koordynator służb specjalnych został zapytany o sprawę pocisku Ch-101, który w czwartek nad ranem podczas rosyjskich nalotów na Ukrainę wtargnął w polską przestrzeń powietrzną i spadł w terenie niezabudowanym w okolicy wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski informował, że w 10 powiatach regionu z 17 objętych alarmem nie zawyły syreny, choć powinny. – System zawiódł – ocenił Jacek Nizinkiewicz. – Gdzie tu profesjonalizm, gdzie nadrabianie? – pytał.

Rosyjska rakieta nad Polską, syreny nie zawyły. Tomasz Siemoniak: To jest wyjaśniane

– Przede wszystkim zadziałało bardzo profesjonalnie Wojsko Polskie, jego siły powietrzne bo rakieta zanim spadła – na szczęście żadnych strat ani w ludziach ani w majątku nie poczyniła – była namierzona przez F-16 i byłaby, gdyby dalej leciała, zestrzelona; to jest najistotniejsza informacja – odparł polityk. – Natomiast to, dlaczego mimo jasnego polecenia w niektórych powiatach województwa lubelskiego nie włączono syren alarmowych jest wyjaśniane, trzeba wyciągnąć wnioski, czy ta organizacja w każdym miejscu jest właściwa – dodał.

Siemoniak podkreślił, że nikt nie ukrywa sprawy. – Wojewoda lubelski powiedział szczerze, co nie zadziałało. Trzeba wyciągać wnioski. Trzeba jak najmniej polityki w takich dyskusjach, wzajemnego oskarżania się, tylko po prostu wyciągać wnioski – przekonywał. Minister odniósł się też do sprawy rosyjskiej rakiety, która wleciała nad Polskę w grudniu 2023 r., a jej szczątki zostały odnalezione w kwietniu 2024 r. pod Bydgoszczą.

– Nie chcę się pastwić nad panem Błaszczakiem (ministrem obrony narodowej z lat 2018-2023) czy PiS-em, ale jak wyleciała rakieta, to po kilku miesiącach została przypadkiem odnaleziona przez turystkę, więc jakieś zmiany zaszły i dlatego Polacy mogą się czuć bezpiecznie – oświadczył.

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