Choć kolejne publikacje ujawniają nowe nieprawidłowości związane ze Szpitalem Południowym, polityczne skutki afery pozostają zaskakująco ograniczone. Artur Bartkiewicz zwraca uwagę, że mimo ogromnej skali medialnych doniesień poparcie dla Koalicji Obywatelskiej spada jedynie w granicach błędu statystycznego. – Okazuje się, że problemem PiS-u jest sam PiS – wyrokuje Bartkiewicz.

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Rozczarowani Tuskiem i tak nie pójdą za PiS

Zdaniem gościa podcastu źródłem problemów opozycji nie jest brak tematów do atakowania rządu, lecz brak wiarygodnej alternatywy. PiS wciąż pozostaje zakładnikiem pamięci o własnych rządach, a wybór Przemysława Czarnka jako głównej twarzy kampanii tylko wzmacnia przekaz, że po ewentualnym powrocie do władzy kurs partii nie ulegnie zmianie. – PiS wysyła sygnał, że te dotychczasowe rządy (...) były wręcz zbyt liberalne – analizuje gość podcastu.

Rozmowa dotyczy także powodów, dla których część wyborców, rozczarowanych Donaldem Tuskiem, nie decyduje się poprzeć PiS. Jak podkreśla Bartkiewicz, pamięć o rządach tej partii pozostaje wciąż żywa. – PiS został odsunięty od władzy nie dlatego, że było tak dobrze wszystkim w Polsce – podkreśla Artur Bartkiewicz. To właśnie brak sygnału o zmianie sprawia, że ugrupowanie nie potrafi wyjść poza swój twardy elektorat.

KO zrzuca odpowiedzialność na pracowników szpitala

W podcaście pojawia się również pytanie o polityczną odpowiedzialność za wydarzenia w Szpitalu Południowym. Zdaniem rozmówcy największy ciężar odpowiedzialności spoczywa na władzach Warszawy i kierownictwie stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej, jednak obecna strategia obozu rządzącego zakłada przeczekanie kryzysu. „Jesteśmy tak samo wkurzeni jak wy Polacy” – to właśnie taki przekaz – według Bartkiewicza – próbuje dziś budować Koalicja Obywatelska.

W dalszej części rozmowy pojawia się analiza możliwego układu sił po wyborach parlamentarnych. Bartkiewicz zastanawia się, czy na scenie politycznej jest miejsce dla nowej liberalnej formacji i dlaczego dotychczasowi politycy centrum mogą mieć problem z odzyskaniem wiarygodności. – Żeby taki nowy, liberalny projekt miał szansę powodzenia, musiałby pojawić się ktoś spoza dotychczasowej polityki – mówi Bartkiewicz.

Nie zabrakło także rozmowy o rozliczeniach rządów PiS. Choć wyborcy Koalicji Obywatelskiej oczekiwali szybkich efektów działań prokuratury i wymiaru sprawiedliwości, wiele głośnych spraw nadal pozostaje nierozstrzygniętych. – Nie mamy nikogo zakutego w dyby, ani nawet w areszcie – zdaniem Bartkiewicza ten brak spektakularnych rozliczeń raczej nie przesądzi jednak o wyniku wyborów.

Zachęcamy do odsłuchania i obejrzenia innych odcinków podcastu: