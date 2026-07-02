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Artur Bartkiewicz: PiS nie zyskuje w sondażach po aferze w Szpitalu Południowym, bo nie wyciągnął wniosków

Gwoźdźmi do politycznej trumny Koalicji Obywatelskiej miały być już przegrane wybory prezydenckie, pieniądze z KPO wydawane na budowę oranżerii w kebabie, a teraz ostatecznie wieko umocować miała afera w Szpitalu Południowym. Tymczasem KO, jak mawiał Waldemar Pawlak, trwa i trwa mać.

Publikacja: 02.07.2026 06:34

Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek

Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

W ostatnich dniach pojawiły się dwa sondaże partyjne – dla Polsatu i Wirtualnej Polski. Jeden przeprowadzony 24-27 czerwca, drugi – 26-28 czerwca, a więc dość długo po publikacjach portalu Zero.pl na temat zawrotnej kariery Dawida Kacprzyka i różnych niestandardowych sytuacji w Szpitalu Południowym, które umknęły niezbyt czujnym oczom rady nadzorczej. Wszyscy dowiedzieli się, że w mateczniku KO, wbrew zapewnieniom polityków tej partii o profesjonalizmie ich działań, było co do zasady tak, jak politycy KO mówili, że było za PiS, tylko na legitymacjach było inne logo. Był więc już czas oburzyć się, zacisnąć pięści i zacząć rozglądać się za taczkami, do wywiezienia Rafała Trzaskowskiego, Marcina Kierwińskiego, a możliwe że też Donalda Tuska. 

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