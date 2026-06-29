- Moim zdaniem dzisiaj nie ma dobrego zarządzania ochroną zdrowia w Polsce (...) albo będziemy wskazywali winnych, albo będziemy chować głowę w piasek - powiedział Gawkowski w poniedziałek w TVN24.

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- Głową powinien zapłacić szef Narodowego Funduszu Zdrowia za to, co się dzieje w ochronie zdrowia - dodał, pytany o to, jaka instytucja jest winna problemom.

Gawkowski: Prezes NFZ do odwołania

Jako uzasadnienie wskazał przede wszystkim to, że wynagrodzenia lekarzy stanowią ponad połowę budżetu NFZ. Jego zdaniem nie należy czekać na złożenie dymisji przez prezesa funduszu, tylko go odwołać.

Według informacji PAP na wtorek zaplanowane jest spotkanie premiera Donalda Tuska z prezesem NFZ Filipem Nowakiem. W rozmowach ma także uczestniczyć minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Premier zapowiedział „bardzo poważną rozmowę z szefostwem NFZ” w ub. tygodniu. Rozmowy mają dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań systemowych w związku z wypływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia.

Chodzi m.in. o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. Czas pracy medyków jest ograniczony zgodnie z przepisami prawa pracy, jeśli pracują na umowach o pracę. Jednak znacząca większość lekarzy - ponad 70 proc. - świadczy usługi na podstawie kontraktu. W tej formule nie ma regulacji dotyczących czasu pracy.