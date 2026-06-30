Tucker Carlson zapowiedział, że nie poprze Partii Republikańskiej w najbliższych wyborach
W jednym z ostatnich odcinków podcastu „Can’t Be Censored”, w którym wystąpił jako gość, Tucker Carlson powiedział, że „nie ma żadnych szans”, aby nadal wspierał Partię Republikańską w najbliższych wyborach, mimo że przez lata należał do jej najbardziej wpływowych zwolenników i gorąco popierał najbardziej konserwatywne działania Donalda Trumpa. - Przez 35 lat konsekwentnie broniłem Partii Republikańskiej - naprawdę bardzo konsekwentnie. Ale tej partii nie da się bronić, bo to jest niemoralne. I jest to dokładne przeciwieństwo tego, czym w demokracji powinna zajmować się partia polityczna, czyli reprezentowaniem własnych wyborców, własnych obywateli, własnego narodu. A oni tego nie robią. Więc nie, ja odchodzę - powiedział Carlson, zaznaczając, że nie zamierza wspierać Partii Demokratycznej.
– Nie wiem jeszcze, co zrobię - powiedział, dodając, że przewiduje, iż skoro on odchodzi, to wielu innych ludzi również pójdzie w jego ślady.
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Jego prognozę podzieliła Marjorie Taylor Greene w swoim wpisie w mediach społecznościowych. - Tucker nie jest jedyną osobą, która przestała wspierać Partię Republikańską - napisała w poniedziałek na platformie X. - Jest nas bardzo wielu i mamy absolutnie dość. Nie będziemy wspierać partii, która zdradza swoich wyborców i własny kraj - napisała, dodając, że ma „serdecznie dość” i kończy ze wspieraniem partii, „która zdradza swoich wyborców”. - To nie znaczy, że stajemy się Demokratami. Ale skończyliśmy ze wspieraniem Partii Republikańskiej, która stawia Amerykę na ostatnim miejscu - napisała.
Tucker Carlson oraz Marjorie Taylor Greene to niegdyś najwięksi i najbardziej lojalni sprzymierzeńcy Donalda Trumpa, ale od miesięcy należą do najbardziej otwartych krytyków jego drugiej kadencji. Tucker Carlson, jako jeden z najbardziej znanych prezenterów stacji Fox News, a potem niezależnych dziennikarzy, wspierał Trumpa podczas jego pierwszej kadencji oraz w trakcie kampanii na drugą kadencję, bezkompromisowo promując politykę i broniąc najbardziej kontrowersyjnych posunięć prezydenta.
Jednak gdy w lutym Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły ataki wojskowe na Iran, które zapoczątkowały wojnę na Bliskim Wschodzie, Carlson głośno skrytykował prezydenta i jego administrację za tę decyzję. Dziennikarz od lat sprzeciwia się angażowaniu Stanów Zjednoczonych w zagraniczne konflikty, stąd jego sympatia i poparcie dla haseł wyborczych Trumpa „America First” (Ameryka na pierwszym miejscu). Jak mówi w jednym ze swoich podcastów, wielokrotnie rozmawiał z prezydentem Trumpem, który zapewniał go, że nie ruszy z wojskowym atakiem na Iran. Ku zdziwieniu Carlsona, Trump słowa tego nie dotrzymał. Dziennikarz oskarżył Izrael o wywieranie nacisku na Biały Dom, który doprowadził do wojny z Iranem. Teraz powiedział, że właśnie porzucenie przez Partię Republikańską zasad polityki stawiającej Amerykę na pierwszym miejscu zmusiło go do zerwania z tą partią.
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Wyznał, że jest „dręczony” swoim wcześniejszym poparciem dla Donalda Trumpa i żałuje „tych niewielkich, ale realnych działań”, dzięki którym przyczynił się do jego zwycięstwa wyborczego. - Nie wystarczy powiedzieć: »Zmieniłem zdanie« albo »To jest złe, odchodzę« - mówił Carlson w odcinku swojego podcastu opublikowanym w kwietniu. - To moment, by zmierzyć się z własnym sumieniem. Chcę powiedzieć: przepraszam za to, że wprowadzałem ludzi w błąd - powiedział Carlson.
Marjorie Taylor Greene natomiast to była skrajnie konserwatywna kongresmenka z Georgii, znana z niestandardowego sposobu zachowania. Karierę polityczną w Kongresie rozpoczęła jako zagorzała fanka i zwolenniczka Donalda Trumpa, z którym łączyło ją między innymi zamiłowanie do promowania teorii spiskowych i rasistowskie wypowiedzi. Marjorie Taylor Greene zrezygnowała z mandatu w Kongresie w styczniu po serii konfliktów z prezydentem.
Rozłam między Greene a Trumpem pogłębił się po tym, jak - biorąc stronę ofiar przemocy seksualnej - skrytykowała sposób, w jaki administracja zajęła się rządowymi aktami dotyczącymi Jeffreya Epsteina - zmarłego przestępcy seksualnego powiązanego z bogatymi i wpływowymi osobami. To postawiło ją w konflikcie z Trumpem i innymi postaciami ze środowiska MAGA. Potem m.in. stanęła w obronie ofiar w strefie Gazy, nazywając popierane przez Trumpa działania Izraela „ludobójstwem”, krytykowała prezydenta za zniesienie dotacji do ubezpieczeń zdrowotnych oraz za rosnące ceny, które prezydent obiecał obniżyć.
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W miarę narastania napięć w ubiegłym roku Trump zaczął nazywać ją Marjorie „Zdrajczyni” Greene. Ostatecznie Greene zrezygnowała z ubiegania się o kolejną kadencję w Izbie Reprezentantów USA i ustąpiła z Kongresu na początku roku. - Zostałam odsunięta przez MAGA Inc. i zastąpiona przez neokonserwatystów, wielkie koncerny farmaceutyczne, gigantów technologicznych, kompleks militarno-przemysłowy, zagranicznych przywódców oraz elitarną klasę darczyńców, która nie ma żadnego kontaktu z życiem zwykłych Amerykanów. To oznacza, że odsunięte i zastąpione zostały również miliony zwykłych Amerykanów - napisała Greene w oświadczeniu ogłaszającym swoją rezygnację.
Greene już w marcu ostrzegała Partię Republikańską, że wojna może kosztować ją utratę większości w wyborach środka kadencji. Następnie oskarżyła Trumpa i jego administrację o to, że „zdradzili swoje obietnice wyborcze dotyczące zakończenia zagranicznych wojen i rezygnacji z polityki zmiany reżimów”.
Ich decyzja może podsycić wewnętrzne podziały w ugrupowaniu, osłabiając entuzjazm oraz frekwencję jego wyborców podczas jesiennych wyborów środka kadencji. Dzieje się to w kluczowym momencie, gdy niskie notowania prezydenta oraz podziały wewnątrz partii wystawiają na próbę zdolność republikanów do utrzymania kontroli nad Kongresem w nadchodzących wyborach. W ubiegłym roku udało się prezydentowi utrzymać Kongres w ryzach i zmusić republikanów do głosowania pod jego dyktando. Ale w ostatnim czasie coraz częściej republikańscy ustawodawcy wyłamują się ze ślepego posłuszeństwa.
Widać to było szczególnie dobrze w ubiegłym tygodniu, gdy czwórka republikańskich senatorów: Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins i Bill Cassidy - poparła rezolucję zobowiązującą prezydenta do uzyskania zgody Kongresu na kontynuowanie działań wojennych. Dzięki ich głosom rezolucja została przyjęta i stanowi rzadki przykład ponadpartyjnego upomnienia prezydenta za sposób prowadzenia wojny.
– Nie powiedzieliście Amerykanom, co się dzieje. To miało trwać cztery tygodnie, a trwa już cztery miesiące. Nasze pierwotne cele nie zostały osiągnięte. I chcę wiedzieć, co się dzieje - miał powiedzieć senator Cassidy podczas spotkania z Trumpem.
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To tylko przykład trwających od tygodni napięć między prezydentem a czołowymi senatorami jego własnej partii. Oliwy do ognia w tym konflikcie dolewa Trump, który m.in. w prawyborach poparł konserwatywnych kontrkandydatów dwóch republikańskich senatorów, którzy wypadli z jego łask - Billa Cassidy’ego i Johna Cornyna - ubiegających się o kolejne kadencje oraz wycofał poparcie dla nominacji - tolerowanego przez demokratów - Jaya Claytona na stanowisko dyrektora wywiadu i forsował kandydaturę kontrowersyjnego lojalisty Billa Pulte.
W ubiegłym tygodniu Trump odmówił podpisania flagowej ustawy mieszkaniowej, by ukarać „złych republikanów” za sprzeciw wobec jego żądań dotyczących wprowadzenia ograniczeń praw wyborczych. Problem w tym, że podpisanie ustawy miało pokazać obraz zjednoczonej Partii Republikańskiej, wspólnie pracującej nad rozwiązaniem problemu wysokich kosztów życia, które niepokoją Amerykanów. Jak pokazują sondaże, jest to obecnie jedna z najważniejszych kwestii dla wyborców.
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