– Odchodzę – powiedział Carlson w odcinku podcastu Can't Be Censored. – A jeśli ja odchodzę, to myślę, że wiele innych osób również odchodzi – dodał jeden z najpopularniejszych konserwatywnych komentatorów w USA.

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Tucker Carlson: Partia Republikańska zdradziła swoich wyborców

– Nie poparłbym Partii Republikańskiej. Nie ma szans, żebym poparł Partię Republikańską – oznajmił Carlson, dodając, że ugrupowanie „zdradziło” swoich wyborców, stawiając bezpieczeństwo narodowe Izraela ponad bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych.

– Jak ja lub jakikolwiek amerykański wyborca mógłby popierać partię polityczną, która nie jest lojalna wobec Stanów Zjednoczonych? Która przedkłada interesy obcego państwa nad interesy własnych obywateli? Nie da się głosować na takich ludzi i ja nie zamierzam tego robić – kontynuował dziennikarz, który jest krytykiem wojny z Iranem (próbował odwieść Trumpa od ataku na ten kraj). Niektórzy krytycy Carlsona argumentują, że jego poglądy mają charakter antysemicki.

Tucker Carlson nie popiera Partii Republikańskiej. W ruchu MAGA narastają podziały

Były publicysta Fox News powiedział również, że nie zamierza popierać Partii Demokratycznej i nie jest pewien, jak będzie głosował w przyszłości. Zaznaczył, że przez 35 lat był zagorzałym obrońcą republikanów, ale nie jest już w stanie ich wspierać. Wypowiedź Carlsona padła kilka miesięcy przed jesiennymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu.

Axios podkreślił, że rozstanie Carlsona z Republikanami uwydatnia narastające podziały w ruchu MAGA, zbudowanym przez Trumpa. Na podziały w środowisku republikanów wpływa wojna z Iranem oraz sposób zarządzania gospodarką przez prezydenta.

Serwis zaznaczył, że Carlson należy do grupy konserwatystów, którzy uważają, iż Stany Zjednoczone zaangażowały się w konflikt z Iranem pod wpływem nacisków izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu. Sekretarz stanu Marco Rubio częściowo potwierdził ten pogląd krótko po rozpoczęciu ataków.

Na początku kwietnia Trump ostro potępił krytykujących go prawicowych publicystów i influencerów, w tym Carlsona, za ich krytykę wojny przeciwko Iranowi. Trump nazwał ich „wariatami”, „przegrywami” i głupkami.

Carlson, który jest wpływową postacią w środowisku MAGA, wspierał Trumpa w swoim popularnym podcaście, brał udział w konwencji Republikanów, a także uczestniczył w inauguracji prezydenckiej Trumpa. Po wybuchu wojny z Iranem Carlson stwierdził, że żałuje poparcia udzielonego Trumpowi.

Axios przypomniał, że inna była zwolenniczka Trumpa, Marjorie Taylor Greene, promuje pomysł kandydatury Carlsona w wyborach prezydenckich w 2028 roku.