Portal Zero.pl w publikacji z 15 czerwca ujawnił, że 28-letni Dawid Kacprzyk, który mimo braku specjalizacji był koordynatorem SOR w warszawskim Szpitalu Południowym, zarobił w 2025 roku 1,6 mln zł. W kolejnej publikacji ujawniono, że na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Kacprzyk, kierując SOR, był jednocześnie radnym KO.

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Afera w Szpitalu Południowym: Zarząd i rada nadzorcza placówki odwołane, ruszyły śledztwa

Po publikacjach portalu Zero.pl Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO, a potem także z mandatu radnego dzielnicy Ursus; zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy – pół miliona złotych, które szpital musiał mu oddać ze względu na brak możliwości zaksięgowania. Prezydent Warszawy odwołał zarząd i radę nadzorczą szpitala. Nową prezeską zarządu placówki zostanie Aneta Gomółka-Siembora.

W sprawie Szpitala Południowego 22 czerwca wszczęto dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie dotyczy nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także PIP.

Tymczasem dr Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym w wywiadzie udzielonym Kanałowi Zero powiedział m.in., że na SOR Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.

Po emisji wywiadu oświadczenie wydał Kacprzyk, który zarzucił dr Jędrzejewskiemu, że ten mija się z prawdą i zapowiedział wystąpienie przeciwko niemu na ścieżkę prawną.

Do dziś nie ujawniono, którzy politycy KO byli traktowani w sposób szczególny w Szpitalu Południowym. Donald Tusk zapowiedział pociągnięcie do odpowiedzialności politycznej tych, którzy w sprawie szpitala zachowali się nieetycznie. Jak dotąd jednak do żadnych zmian w rządzie, ani do żadnych dymisji w strukturach KO nie doszło. Rada Warszawy po długiej debacie, skupionej przede wszystkim na kwestii Szpitala Południowego, udzieliła też absolutorium prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu.

– Pracuję każdego dnia rzetelnie w Ministerstwie Zdrowia i staram się zrobić jak najwięcej, natomiast zawsze wszystko jest w rękach pana premiera – mówiła w rozmowie z TVP Info Sobierańska-Grenda pytana o jej ewentualną dymisję w związku z całą sprawą.

Sondaż: Dymisji minister zdrowia chcą w szczególności osoby w wieku 25-34 lata

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy ich zdaniem, minister zdrowia powinna stracić stanowisko za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 57,5 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 18,5 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 24,1 proc. ankietowanych.

– Minister zdrowia powinna stracić stanowisko w opinii dwóch na trzech osób w wieku od 25 do 34 lat i ponad siedmiu na dziesięciu uczestników badania posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (72 proc.). Ze względu na miejsca zamieszkania taka opinia jest najbardziej popularna wśród osób z miast liczących maksymalnie 20 tys. mieszkańców (68 proc.) – komentuje wyniki sondażu Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.