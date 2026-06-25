- Niedawno byli tu (w Mińsku – PAP) przedstawiciele Zełenskiego. Powiedziałem im wprost: przekażcie swojemu prezydentowi, że jeśli myśli, że można nas wciągnąć w wojnę, to powinien rozumieć, że charakter wojny znacznie się zmienił – powiedział Łukaszenko podczas spotkania z gubernatorem obwodu moskiewskiego, Andriejem Worobjowem. Zaproponował też działania na rzecz osiągnięcia porozumienia z Ukrainą.

Reklama Reklama

- Nie zamierzamy walczyć z Ukraińcami”– zapewnił białoruski przywódca, cytowany przez Ukraińską Prawdę. Dodał, że Białoruś nie chce zostać wciągnięta w konflikt pomiędzy Ukrainą i Rosją.

W połowie czerwca Łukaszenko przeprosił Zełenskiego za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i oznajmił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Powiedział o tym w wywiadzie dla telewizji Al-Arabija, cytowanym przez agencję BiełTA. Następnie, po ultimatum władz w Kijowie, Białoruś wyłączyła przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami.