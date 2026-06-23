60 proc. Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej; tylko 9 proc. byłoby przeciwko – poinformował we wtorek, w 10. rocznicę referendum w sprawie brexitu dziennik „Guardian”, powołując się na badanie przeprowadzone przez think tank More in Common.

Reklama Reklama

Gdyby zaś policzyć potencjalne głosy osób, co do których prawdopodobieństwo wskazuje na ich faktyczny udział w ewentualnym referendum, przewaga staje się miażdżąca: obóz zwolenników pozostania/ponownego przystąpienia do UE zdobyłby 81 proc. głosów. 19 proc. opowiedziałoby się za pozostaniem Wielkiej Brytanii poza UE.

Czytaj więcej Polityka Brexit odstraszył Europę. Polska pozostaje wyjątkiem Brexit miał zniechęcić Europejczyków do opuszczania Unii i wiele wskazuje na to, że ten cel został osiągnięty. W większości państw poparcie dla pod...

Jak pokolenie Z ocenia brexit?

Badanie More in Common, w którym wzięło udział 440 młodych osób w całej Wielkiej Brytanii, pokazuje, że 50 proc. Brytyjczyków z pokolenia Z uważa brexit za porażkę, a 16 proc. – za sukces.

Luke Tryl, dyrektor wykonawczy More in Common, powiedział „Guardianowi”, że dla młodych respondentów brexit był pierwszym wydarzeniem politycznym, którego byli „wyraźnie świadomi – zbyt młodzi, by głosować, ale z wyraźnymi wspomnieniami tej kampanii i lat debat, które po niej nastąpiły”.

– Chociaż młodzi Brytyjczycy w większości popierają powrót do UE, rozmowy w grupach fokusowych z wyborcami z pokolenia Z sugerują, że wahają się oni przed powrotem do niekończących się debat na temat brexitu, które pamiętają z młodości. Grozi to odwróceniem uwagi od kwestii, na których im najbardziej zależy: kosztów utrzymania, niedrogich mieszkań, miejsc pracy i zmian klimatu – powiedział Tryl.

Sondaż został zrealizowany w ramach szerszej debaty w kraju na temat transformacji demograficznej brytyjskiego elektoratu. W referendum w 2016 r. 51,9 proc. osób opowiedziało się za wyjściem z UE (48,1 proc. było przeciwnego zdania); za opuszczeniem Unii w dużej mierze opowiedziały się starsze pokolenia.

Zmiany demograficzne w Wielkiej Brytanii a poparcie dla UE

Jednak od referendum zmarło ponad 6 mln Brytyjczyków. Starsze roczniki w przeważającej mierze głosowały za opuszczeniem UE (tego zdania było 64 proc. osób powyżej 65. roku życia). Szeregi grupy opowiadającej się za wyjściem z Unii Europejskiej zostały szczególnie przerzedzone. Z oficjalnych danych wynika, że zmarło około 15 proc. wyborców opowiadających się za wyjściem z UE, w porównaniu z 10 proc. głosujących za pozostaniem w Unii.

Od referendum brexitowego około 6 mln młodych ludzi, którzy nie mieli prawa głosu w 2016 r., uzyskało prawa wyborcze. Ta wymiana pokoleniowa doprowadziła analityków do przekonania, że większość probrexitowa zniknęła w wyniku naturalnej rotacji populacji, tworząc aktywną większość antybrexitową, liczącą kilka milionów wyborców.

Czy odbędzie się nowe referendum w sprawie brexitu?

Według sondażu More in Common 62 proc. młodszych Brytyjczyków uważa, że referendum o ponownym przystąpieniu do UE powinno odbyć się w ciągu pięciu lat. Tylko 11 proc. osób poniżej 29. roku życia sprzeciwia się przeprowadzeniu kolejnego referendum.