Bank Anglii opublikował szeroko zakrojoną analizę dotyczącą konsekwencji brexitu dla Zjednoczonego Królestwa. Badanie, oparte na danych wykorzystywanych przez bank do ustalania stóp procentowych, przeanalizowało utracony wzrost gospodarczy, próbując zrekonstruować, jak rozwijałaby się Wielka Brytania, gdyby nie zagłosowała za wyjściem z UE. W analizie wzięto pod uwagę decyzje, opinie i wyniki finansowe tysięcy brytyjskich firm z ostatniej dekady.

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Koszty brexitu okazały się niebagatelne. Brytyjska gospodarka miała z powodu opuszczenia Wspólnoty ponieść aż 6-proc. stratę – wynika z badania.

Około połowa strat gospodarczych wynikała z samego szoku i niepewności w okresie po referendum, podczas gdy reszta była efektem rosnących barier handlowych po opuszczeniu przez Wielką Brytanię unii celnej i jednolitego rynku w 2021 roku.

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Współautor badania, brytyjski profesor Nick Bloom z Uniwersytetu Stanforda, zaznaczył, że w latach poprzedzających brexit Wielka Brytania rozwijała się szybko i bez tych zakłóceń mogłaby przynajmniej częściowo dotrzymać kroku Stanom Zjednoczonym. Jak argumentował, dane Banku Anglii dotyczące przedsiębiorstw stanowią tego ważne potwierdzenie.

„W przypadku brexitu doszło do znaczącego wpływu na gospodarkę Wielkiej Brytanii, jednak narastał on stopniowo w ciągu kolejnej dekady” – napisano w raporcie.

Jak zauważyło jednak BBC, część krytyków twierdzi, że badanie Banku Anglii nie uwzględnia w pełni ponadprzeciętnych wyników amerykańskiego sektora inwestycyjnego i technologicznego ani europejskiego szoku energetycznego sprzed czterech lat.

Publikacja zbiega się w czasie z coraz częstszymi wypowiedziami czołowych przedstawicieli Banku Anglii w sprawie gospodarczych konsekwencji brexitu. Niedawno gubernator brytyjskiego banku centralnego Andrew Bailey oznajmił dziennikarzom, że w wyniku brexitu „poziom aktywności i wzrostu w gospodarce był niższy”.

W ostatnim czasie głośno zrobiło się również wokół ujawnionych przez „Financial Times” dokumentów, z których wynika, że Europe of Freedom and Direct Democracy, grupa, do której należał Nigel Farage w Parlamencie Europejskim – miała wydać niemal dwa miliony euro z unijnego budżetu na działania związane z kampanią referendalną przed brexitem.