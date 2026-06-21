14 czerwca Donald Trump skończył 80 lat, stając się drugim w historii USA (po swoim poprzedniku Joe Bidenie) prezydentem Stanów Zjednoczonych, który skończył 80 lat sprawując urząd.

Reklama Reklama

Karol Nawrocki dwa razy rozmawiał z Donaldem Trumpem, przebywając w Waszyngtonie na urodzinach prezydenta USA

Trump zorganizował uroczyste obchody swoich urodzin w Białym Domu, które były połączone m.in. z galą MMA. Na trawniku przed Białym Domem ustawiono zadaszony oktagon, na którym odbyła się gala federacji UFC.

Galę MMA oglądało ok. 4 tysięcy zaproszonych do Białego Domu gości, a na telebimach w strefie kibica wokół Białego Domu – kolejnych 80-100 tysięcy. Wśród gości zaproszonych do Białego Domu był m.in. prezydent Karol Nawrocki.

Gala UFC Freedom 250 uświetniła nie tylko urodziny Trumpa, ale również zbliżającą się 250. rocznicę podpisania amerykańskiej Deklaracji Niepodległości.

Nawrocki, na marginesie wydarzenia, dwa razy rozmawiał z Trumpem. Jedną, krótką rozmowę uchwyciły telewizyjne kamery – trwała ona ok. osiemdziesięciu sekund. „Fakty” TVN ujawniły jednak, że przy okazji całego wydarzenia doszło do jeszcze jednej rozmowy Nawrockiego z Trumpem.

Wcześniej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zapowiadał, że Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem „o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej”, a także o kwestii stałych baz wojskowych USA w Polsce. Już po wizycie Nawrockiego u Trumpa, po rozmowie z sekretarzem obrony Petem Hegsethem, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że USA odnoszą się pozytywnie do polskiej oferty stworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce.

Trump przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku udzielił poparcia Nawrockiemu, przyjął go też w Białym Domu 3 września, niespełna miesiąc po zaprzysiężeniu Nawrockiego na prezydenta. Niedawno Trump poinformował, że wyśle dodatkowych 5 tys. żołnierzy USA do Polski, po tym, jak USA niespodziewanie wstrzymały rotację do naszego kraju ok. 4 tys. żołnierzy Brygadowej Grupy Bojowej. Informując o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do Polski Trump podkreślał dobre relacje, jakie łączą go z Nawrockim.

Fakt, że Nawrocki udał się do Waszyngtonu, by uczestniczyć w wydarzeniu, którego elementem była m.in. gala MMA, wywołał ironiczne komentarze niektórych przedstawicieli koalicji rządzącej. Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski życzył Nawrockiemu, by ten „wszedł co najmniej do półfinału”, a premier Donald Tusk zwrócił się do prezydenta z apelem, by „nie dał zaciągnąć się do klatki”. Co do zasady jednak politycy koalicji rządzącej przyznawali, że wizyta ma sens, bo należy korzystać z każdej możliwości budowy dobrych relacji z prezydentem USA.

Sondaż: 47 proc. respondentów w wieku powyżej 50 lat ocenia wizytę Karola Nawrockiego na urodzinach Donalda Trumpa negatywnie

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają udział Karola Nawrockiego w urodzinach Donalda Trumpa, których elementem była m.in. gala MMA (mieszanych sztuk walki) w Białym Domu?

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

36,9 proc. badanych oceniło wizytę Nawrockiego w Białym Domu pozytywnie.

37,9 proc. ankietowanych oceniło tę wizytę negatywnie.

25,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

– Prezydent Karol Nawrocki najbardziej negatywnie oceniany jest przez osoby w wieku powyżej 50 lat (47 proc.), a najbardziej pozytywnie – do 24 lat (43 proc.). Negatywną ocenę co do udziału prezydenta Karola Nawrockiego podzielały osoby mające dochody do 3000 zł (51 proc.) oraz powyżej 7000 zł (52 proc.). Pozytywna opinia występowała najczęściej wśród respondentów ze wsi (40 proc.) oraz miast 100-199 tysięcy mieszkańców (43 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.