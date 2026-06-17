Wiceminister obrony Cezary Tomczyk powiedział w poniedziałek, że Ukraina nie otrzymała jeszcze od Polski samolotów bojowych MiG-29, ponieważ nie została „dopięta” sprawa transferu technologii dronowych, które Kijów miał przekazać polskiemu wojsku w zamian za poradzieckie maszyny. Wiceszef MON Paweł Zalewski, pytany o to we wtorkowej rozmowie w radiu RMF FM, stwierdził, że „nie ma zainteresowania przekazaniem MiG-ów po stronie ukraińskiej”. – Mam takie przekonanie, że Ukraińcy chcieliby, aby te MiG-i były dopasowane do bardziej nowoczesnych warunków bojowych. Natomiast po naszej stronie w tym momencie nie ma zainteresowania i zgody na to, abyśmy ponosili koszty tego – dodał.

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„Ukraina mówi, że ich nie potrzebuje, bo są przestarzałe”

O sprawę MiG-ów pytany był w środę w Orzyszu szef BBN Bartosz Grodecki. – Ukraina mówi, że ich nie potrzebuje, bo są przestarzałe. Ja rozumiem, że w warunkach wojennych, w warunkach dużego zapotrzebowania na sprzęt każdy sprzęt jest potrzebny – powiedział Grodecki. Przypomniał, że w pierwszych dniach wojny Polska przekazała Kijowowi sprzęt wojskowy.

– Kiedy Ukraina broniła się przed Federacją Rosyjską, która agresywnie wkraczała na jej terytorium, to dzięki naszej pomocy rządu polskiego i przekazaniu ogromnej ilości sprzętu z naszych zasobów magazynowych, Ukraina ten napór wytrzymała, a Rosjanie zatrzymali się przed Kijowem – zauważył.

– Więc trzeba byłoby pewnie zapytać władze Ukrainy, dlaczego najpierw ten temat MiG-ów się pojawia, a teraz uważają, że są niepotrzebne. Ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć – stwierdził szef BBN.

Burza na linii rząd–prezydent w tle wymiany maszyn

Samoloty MiG-29, używane w polskim lotnictwie od 1989 r. , są obecnie zastępowane nowocześniejszymi maszynami, w tym szkolno-bojowymi FA-50 i samolotami wielozadaniowymi F-35. Pod koniec ub.r. MON i Sztab Generalny WP informowały o planowanym przekazaniu Ukrainie pozostałych na wyposażeniu polskich Sił Powietrznych MiG-ów. Wywołało to burzę na linii rząd–prezydent. Przedstawiciele ośrodka prezydenta i BBN zastrzegali, że nie otrzymali w tej sprawie żadnej informacji. Nie zgadzał się z tym MON, argumentując, że sprawa ta była poruszana na obradującym co wtorek Komitecie RM ds. bezpieczeństwa narodowego, w którym zawsze udział bierze przedstawiciel prezydenta. W zamian MON sygnalizował, że Polska chciałaby skorzystać z ukraińskiego doświadczenia w obszarze dronów i systemów antydronowych.

MiG 29 Foto: PAP

Po wizycie w Polsce prezydenta Zełenskiego – w grudniu ub.r. – prezydent Nawrocki zadeklarował, że po wypełnieniu kwestii formalnych sfinalizowane zostanie przekazanie Ukrainie poradzieckich myśliwców.