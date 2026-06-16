W związku z wejściem w życie 12 czerwca unijnego Paktu o migracji i azylu, w sieci zaczęły pojawiać się fałszywe informacje. Jedna z nich dotyczyła nagrania przedstawiającego przemieszczającą się o zmroku grupę osób w okolicy warszawskiej stacji metra Młociny. Na nagraniu widoczny jest napis: „Warszawa Metro Młociny ponad 20 inżynierów wypuszczonych z busa o 3 w nocy. Szczelne granice”.

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Dezinformujące wideo zdobyło niemal 600 tys. wyświetleń na Tik Toku. Nagranie opublikował w sieci także jeden z posłów i część mediów. „Wiele osób łudziło się, że do końca 2026 roku Polska będzie bezpieczna od mechanizmu relokacji. Rzeczywistość bardzo szybko zweryfikowała te zapewnienia” - czytamy w artykule poświęconym fałszywej informacji.

Stanowcza reakcja MSWiA. Służby ujawniają tożsamość osób z wideo

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało we wtorek Polską Agencję Prasową, że ocenia to nagranie jako jaskrawy przykład dezinformacji. „Wykorzystano prawdziwy materiał wideo w celu opatrzenia go fałszywym kontekstem i wprowadzenia odbiorców w błąd” - czytamy w przesłanej PAP wiadomości.

Resort wyjaśnił, że według informacji uzyskanych od służb podległych MSWiA, na wideo została zarejestrowana grupa cudzoziemców, przebywająca w Polsce legalnie oraz dojeżdżająca codziennie do pracy.

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MSWiA zaznaczyło, że konsekwentnie reaguje na treści dezinformacyjne wprowadzające w błąd opinię publiczną w sprawach ważnych dla bezpieczeństwa państwa. „Stanowczo sprzeciwiamy się szerzeniu takich treści, służących budowaniu fałszywej narracji, polaryzacji społecznej, wywoływaniu strachu i uderzaniu w bezpieczeństwo wewnętrzne kraju” - podsumowano.

Przymusowe kwaterowanie migrantów w domach? Resort dementuje kolejny fake news

Resort zdementował wcześniej inne fałszywe informacje dot. sytuacji migracyjnej w Polsce. Dotyczyły one dezinformacji twierdzącej, że rząd planował zobowiązać właścicieli mieszkań i domów większych niż 60 mkw. do przyjmowania pod swój dach „ciemnoskórych afrykańskich imigrantów” przybyłych z Niemiec. Zakwaterowaniem imigrantów miałyby zajmować się rzekomo samorządy w asyście służb mundurowych.

MSWiA w opublikowanym we wtorek wpisie na platformie X zapewniło, że nie są prowadzone żadne prace nad przepisami nakładającymi taki obowiązek na obywateli. Jak podkreślono we wpisie, samorządy ani służby mundurowe nie będą kierować migrantów do prywatnych mieszkań i domów. Informacji o rzekomo planowanych przepisach nie ma także na stronie Rządowego Centrum Legislacji ani w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Jak działa pakt migracyjny? Kluczowe fakty

Pakt o migracji i azylu to zestaw przepisów regulujących migrację i ustanawiający wspólny system azylowy na szczeblu Unii Europejskiej. Składa się łącznie z 10 unijnych aktów prawnych, które dotyczą zarządzania migracją. Został zatwierdzony 14 maja 2024 roku przez Radę Unii Europejskiej - unijnych ministrów finansów przy sprzeciwie m.in Polski.

Prawo przewiduje, że państwa członkowskie mogą wybierać formę wkładu w ramach mechanizmu solidarnościowego – przyjęcie migrantów, wpłatę finansową lub wsparcie operacyjne. Polska, m.in. ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego przewidzianego w pakcie.