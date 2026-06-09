Na mniej niż rok przed wyborem przez francuskich wyborców następcy prezydenta Emmanuela Macrona, autorzy raportu: Célia Belin, Jeremy Cliffe, Camille Lons i Constance Victor, analizują, jak zwycięstwo przedstawiciela Zjednoczenia Narodowego mogłoby wpłynąć na francuską politykę zagraniczną, jej relacje z Unią Europejską i równowagę polityczną w Europie. Raport nosi tytuł „Jeśli wygra Bardella: Scenariusze dla skrajnie prawicowej prezydentury we Francji” i opiera się na wywiadach z politykami RN, ekspertami oraz na przeglądzie programów, wystąpień i głosowań.

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Wynik wyborów we Francji może być punktem zwrotnym dla UE

Według najnowszych sondaży ponad jedna trzecia francuskich wyborców może poprzeć kandydata Zjednoczenia Narodowego (RN) już w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Oznacza to wyraźną przewagę nad konkurencją i realną szansę na przejęcie władzy. Niezależnie od tego, czy kandydatem byłaby Marine Le Pen, czy przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Jordan Bardella, zwycięstwo RN oznaczałoby historyczny zwrot – nie tylko w polityce Francji, lecz także w układzie sił w całej Europie.

Raport podkreśla, że nie jest to prognoza, lecz realistyczny scenariusz, który ma pomóc decydentom, mediom i opinii publicznej przygotować się na możliwy rozwój wydarzeń.

Pierwszy rok prezydentury Jordana Bardelli

Scenariusz ECFR zakłada, że prezydentura Jordana Bardelli rozpoczęłaby się od silnego wstrząsu politycznego w Europie. Nowy prezydent dążyłby do zjednoczenia szeroko rozumianej prawicy – zarówno we Francji, jak i na poziomie europejskim – oraz do realizacji ambitnych, często kontrowersyjnych celów politycznych.

Jednocześnie Bardella musiałby funkcjonować w cieniu Marine Le Pen, która pozostaje kluczową postacią RN. Autorzy wskazują również na ryzyko związane z ograniczonym doświadczeniem partii w prowadzeniu polityki zagranicznej. W sytuacji kryzysowej mogłoby to prowadzić do napięć i nieprzewidywalnych decyzji.

W relacjach Francji z Unią Europejską raport przewiduje bardziej konfrontacyjne podejście, które w skrajnym scenariuszu mogłoby doprowadzić do częściowej izolacji Paryża na arenie międzynarodowej.

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Europejska prawica wzmocniona przez ewentualne zwycięstwo RN

Zdaniem autorów zwycięstwo Zgromadzenia Narodowego wzmocniłoby siły radykalnej prawicy w całej Europie, ale nie oznaczałoby automatycznego powstania jednolitego bloku politycznego. Ruchy te pozostałyby wewnętrznie zróżnicowane i często sprzeczne interesy utrudniałyby ich trwałą współpracę.

Eksperci ECFR zalecają unijnym decydentom unikanie uproszczonych porównań Francji pod rządami RN do rządów Viktora Orbána, Giorgii Meloni czy Donalda Trumpa. Oceniają, że byłby to wyraźnie francuski projekt polityczny, ukształtowany przez historię, ideologię i wewnętrzną dynamikę Zgromadzenia Narodowego.

Jednocześnie autorzy raportu zauważają, że Francja wciąż pozostałaby zbyt ważna, aby ją ignorować lub izolować, ale partnerzy powinni się przygotować na jej eurosceptyczne stanowisko i mniejsze nastawienie na współpracę.

Jeremy Cliffe, współautor raportu i starszy pracownik naukowy ECFR podsumował, że „wybory prezydenckie we Francji w 2027 roku to nie tylko wewnętrzna rywalizacja polityczna. Stały się jednym z kluczowych pytań strategicznych, przed którymi stoi Europa”.

Czym jest Europejska Rada Stosunków Zagranicznych (ECFR)

ECFR to ogólnoeuropejski think tank, którego celem jest prowadzenie niezależnych badań w celu stworzenia spójnej, skutecznej i opartej na wartościach europejskich polityki zagranicznej.

Dzięki sieci biur w siedmiu stolicach europejskich, ponad 80 pracownikom z ponad 25 krajów oraz zespołowi współpracujących badaczy w 27 państwach członkowskich UE, ECFR zajmuje wyjątkową pozycję, umożliwiającą przedstawianie perspektyw na temat największych strategicznych wyzwań i wyborów, przed którymi stoją dziś Europejczycy.

ECFR jest niezależną organizacją charytatywną, finansowaną z różnych źródeł. Omawiany raport, podobnie jak wszystkie publikacje Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych, odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów.